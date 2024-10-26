 

Странный грибок демонстрирует признаки базового интеллекта

26.10.2024, 16:35, Разное
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Phanerochaete velutina

Грибок вида Phanerochaete velutina оказался на удивление «умным» для данного типа живых существ. Группа японских ученых под руководством доцента кафедры лесной экологии Университета Тохоку Ю Фукасавы обнаружила у этого грибка признаки базового интеллекта. В частности, он способен распознавать форму объектов, запоминать эти сведения и передавать по всей грибнице.

Во время экспериментов с P. Velutina ученые раскладывали на местности бруски персиковой древесины, которой питается грибок. Они меняли расположение брусков и наблюдали, как грибок будет их искать и поедать. Ранее считалось, что грибок просто распространяется во все стороны, куда может, и съедает то, что ему попадется на пути.

Реальность оказалась куда занятнее. Так, если бруски располагались по окружности, то грибок даже не пытался проникнуть в ее центр – он каким-то образом понимал, что там пусто. Напротив, если бруски укладывались крест-накрест и в виде других пересекающихся фигур, грибок целенаправленно опутывал их все. То есть, как-то распознавал, что контакт с одним бруском в данном случае приведет к переходу на другой без лишних движений и затрат энергии.

Самое удивительное здесь то, что из-за предельно простого строения грибка у него нет ничего наподобие сложной нервной системы. Это своего рода биологический компьютер, но построенный на очень примитивной органической базе, из-за чего непонятно, как все это вообще работает. Изучение этого направления может раскрыть тайну, как заведомо «безмозглые» организмы могут использовать свой нестандартный интеллект в практических целях.Источник &#8212 Tohoku University


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