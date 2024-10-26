Странный грибок демонстрирует признаки базового интеллекта

Phanerochaete velutina

Грибок вида Phanerochaete velutina оказался на удивление «умным» для данного типа живых существ. Группа японских ученых под руководством доцента кафедры лесной экологии Университета Тохоку Ю Фукасавы обнаружила у этого грибка признаки базового интеллекта. В частности, он способен распознавать форму объектов, запоминать эти сведения и передавать по всей грибнице.

Во время экспериментов с P. Velutina ученые раскладывали на местности бруски персиковой древесины, которой питается грибок. Они меняли расположение брусков и наблюдали, как грибок будет их искать и поедать. Ранее считалось, что грибок просто распространяется во все стороны, куда может, и съедает то, что ему попадется на пути.

Реальность оказалась куда занятнее. Так, если бруски располагались по окружности, то грибок даже не пытался проникнуть в ее центр – он каким-то образом понимал, что там пусто. Напротив, если бруски укладывались крест-накрест и в виде других пересекающихся фигур, грибок целенаправленно опутывал их все. То есть, как-то распознавал, что контакт с одним бруском в данном случае приведет к переходу на другой без лишних движений и затрат энергии.

Самое удивительное здесь то, что из-за предельно простого строения грибка у него нет ничего наподобие сложной нервной системы. Это своего рода биологический компьютер, но построенный на очень примитивной органической базе, из-за чего непонятно, как все это вообще работает. Изучение этого направления может раскрыть тайну, как заведомо «безмозглые» организмы могут использовать свой нестандартный интеллект в практических целях.Источник — Tohoku University