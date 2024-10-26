Мнение: Электротяга Москвы

Охреневший мэр Собянин взялся в Москве “развивать” электротранспорт – сейчас силовые кабели прокладывают по всей Москве, собираются оборудовать прямо в домах зарядные станции для электромобилей. “ТАСС. Он подчеркнул, что развитие электротранспорта в Москве не является “разовой модной темой”, рано или поздно большинство автомашин будут либо электрические, либо водородные”.В общем лозунг дня: “зарядки для электромобилей – в каждый дом!” Прочитал в Коммерсанте: “К 2030 году в городе хотят установить 18 тыс. зарядных станций для электромобилей”. Поражает эта страсть к “прогрессу” у взбесившихся культуртрегеров: страна на глазах погружается в Средневековье, а Собянин как зомби – то троллейбусы “побеждает”, то вот переводит весь московский транспорт “на электротягу”.