 

Мнение: Электротяга Москвы

26.10.2024, 15:45, Разное
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Охреневший мэр Собянин взялся в Москве “развивать” электротранспорт – сейчас силовые кабели прокладывают по всей Москве, собираются оборудовать прямо в домах зарядные станции для электромобилей. “ТАСС. Он подчеркнул, что развитие электротранспорта в Москве не является “разовой модной темой”, рано или поздно большинство автомашин будут либо электрические, либо водородные”.В общем лозунг дня: “зарядки для электромобилей – в каждый дом!” Прочитал в Коммерсанте: “К 2030 году в городе хотят установить 18 тыс. зарядных станций для электромобилей”. Поражает эта страсть к “прогрессу” у взбесившихся культуртрегеров: страна на глазах погружается в Средневековье, а Собянин как зомби – то троллейбусы “побеждает”, то вот переводит весь московский транспорт “на электротягу”.

Источник: Размышления вольного социолога


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