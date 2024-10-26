 

Силовики пресекли попытку организовать русскую общину в Коркино, где прошли погромы цыган

26.10.2024, 15:33, Разное
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Правоохранительные органы предотвратили появление русской общины в городе Коркино Челябинской области, где недавно прошли погромы местных цыган из-за подозрений в убийстве женщины-таксиста.

Благодаря слаженным и своевременным действиям силовиков, удалось выявить три десятка лиц, придерживающихся националистической идеологии.

Накануне в полицию поступил сигнал о том, что группа злоумышленников считает, будто власти якобы не обеспечивают достаточной защиты для одной из народностей, живущих в РФ, и в связи с этим планирует создать организацию, которая попыталась бы самостоятельно защищать свои права. В качестве названий прорабатывались «Русская община», «Союз защиты русских» и даже «Национальная культурная автономия русских».

Для реализации своего преступного замысла экстремисты собрались в числе 12 человек в одном из частных домов Коркино, где и были взяты с поличным. У националистов в телефонах нашли переписку, в которой содержались недвусмысленные выпады в адрес государственной политики, критические замечания и оскорбления должностных лиц региона и страны, а также экстремистские заявления о том, что «цыган надо заставить уважать наши порядки и закон или вышвырнуть из страны». Анализ диалогов также позволил установить 19 человек, сочувствовавших экстремистам.

– Один из участников чатов несостоявшейся националистической организации предлагал сообщникам приобретать охотничье огнестрельное оружие, мотивируя это тем, будто бы у представителей национальности рома оно имеется. Другой житель Коркино открыто призывал «наказать цыган за преступления» и «защитить русских», оскорбительно и неуважительно отзывался о трудовых мигрантах, – говорится в официальном пресс-релизе.

В то же время местные власти заявили, что учитывают «запрос от представителей одной из народов на отправление гражданско-патриотических нужд» и готовы предпринять все необходимые меры.

– 28 октября в 11:00 на площади Ленина состоится коллективное прослушивание аудиокомпозиции «Я русский» (музыка – Дронов Я. Ю., слова – Дронов Я. Ю.), после чего заведующая учебной частью МБОУ СОШ №20 Дьякова Галина Васильевна прочитает лекцию «Россия – многонациональная страна», – рассказали в администрации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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