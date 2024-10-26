 

Apple анонсировала ранний выпуск iPhone SE 4

26.10.2024, 15:30, Разное
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По заявлению аналитика Минг-Чи Куо из TF International Securities, производство следующего поколения бюджетного iPhone SE 4 может начаться в декабре, ранее намеченного срока. Это может привести к более раннему выпуску устройства, который ожидался в апреле.

iPhone SE 4, как ожидается, станет значительным обновлением линейки. В дополнение к доступной цене, смартфон будет оснащен мощным процессором от iPhone 16, поддерживающим систему Apple Intelligence. Также ему приписывают единую заднюю камеру и дизайн iPhone 14 с вырезом-челкой.

Текущее поколение iPhone SE 3 было выпущено в марте 2022 года, имея классический дизайн iPhone 8 с небольшим экраном, Touch ID и процессором Apple A15 Bionic.


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