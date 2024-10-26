 

Apple исследовала приложение для измерения уровня сахара в крови

26.10.2024, 15:30, Разное
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Apple проводила испытания приложения, рассчитанного на неинвазивное измерение уровня сахара в крови. Приложение тестировалось сотрудниками компании, страдающими преддиабетом, с одновременным использованием доступных устройств для контроля сахара. Целью разработки было продемонстрировать влияние различных продуктов питания на уровень сахара в крови.

В исследовании выявлено, что употребление пищи с высоким содержанием углеводов вызывает значительный скачок сахара, в то время как включение в рацион белка сглаживает этот эффект. Однако из-за необходимости сосредоточиться на других проектах разработка приложения была приостановлена, но полученные данные могут использоваться в будущих разработках Apple.

Более 15 лет Apple трудилась над неинвазивным методом контроля глюкозы в крови, но Управление по контролю за продуктами и лекарствами США предупредило об опасности использования неинвазивных методов, таких как смарт-часы и кольца, для измерения сахара. Ведомство подчеркнуло, что такие технологии отличаются от устройств непрерывного мониторинга глюкозы, которые передают данные в приложения для смарт-часов.


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