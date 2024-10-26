 

Врач предупредил об опасности вечерних трапез для людей, недополучающих калорий днем

26.10.2024, 15:30, Разное
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Терапевт Анастасия Атюнина в беседе с изданием выделила серьезную проблему для фигуры — поздний ужин при недостаточном питании днем. По словам Анастасии, такой режим питания провоцирует стремительное увеличение веса.

Организму, испытывающему дефицит калорий, необходим резерв. Потому вечером, даже при умеренной трапезе, организм будет запасать поступающие питательные вещества, опасаясь голода.

Атюнина подчеркнула важность соблюдения режима питания: три основных приема пищи, два-три перекуса. Ужин не должен быть более плотным, чем завтрак или обед. Кроме того, не следует ужинать непосредственно перед сном.

Поздняя трапеза при полуголодном дне может вызвать зависимость. Пища становится способом снять напряжение и успокоиться после рабочего дня. Со временем контроль за объемом и калорийностью ужина снижается.

Ранее портал MedikForum.ru обсуждал состав идеального завтрака с врачом-эндокринологом Еленой Островской.


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