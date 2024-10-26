 

Apple сократила выпуск iPhone 16 из-за падающего спроса

26.10.2024, 13:50, Разное
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Производство смартфонов iPhone 16 и 16 Plus сокращено на 10 миллионов единиц в связи с низким спросом, пишет аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо.

Аналитик ранее отмечал, что потребительский интерес к этим моделям ниже, чем к их предшественникам. Куо прогнозирует, что поставки iPhone 16 в четвертом квартале 2024 года составят 80 миллионов единиц, что ниже предыдущего прогноза в 88-89 миллионов единиц. Он также скорректировал прогноз до 84 миллионов единиц, учитывая, что поставки iPhone 15 в аналогичном квартале прошлого года достигли 90-91 миллиона единиц.

Производство серии iPhone 16 ожидается на уровне 45 миллионов единиц в первом квартале 2025 года и 39 миллионов единиц во втором квартале. Куо выражает скептицизм относительно влияния новых функций AI Apple Intelligence на спрос на линейку iPhone 16. Он также рассказал о начале производства бюджетной модели iPhone SE4 в декабре текущего года, с планами по выпуску 8,6 миллиона единиц к первому кварталу 2025 года.


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