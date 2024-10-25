Рупор кремлевской пропаганды: Космические баталии “Звездного гражданина”

Красивые анимационные ролики космческих баталий из известного МММ-долгостроя "Star Citizen" (он же "Звездный гражданин")

Анонсировали еще в 2012 году, выход теперь обещают в 2026 году. Финансируется все это на бабки тех, кто верит, что когда-нибудь релиз состоится. Уже собрали под 750 млн. долларов донатов.

Забавно, но записанные для игры известныые актеры с десятых успели изрядно постареть.

В целом же, выглядить достаточно симпатично, хотя стилистика BSG мне всегда нравилась больше, чем в Wing Commander.

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