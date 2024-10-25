Мнение: Инфляция в России на примере яиц, почему ЦБ повышает ставку и дефолт Росгеологии

1. В Интернете выпускники школ регулярно подвергают сомнению официальные цифры инфляции. Обычно они фотографируют ценник в магазине, а потом прикладывают к нему фото ценника того же товара, сделанное несколькими неделями ранее. Редко — месяцами ранее, так как горизонт памяти и планирования у этой публики не очень длинный.

Цена может скакать по разным причинам — например, из-за сезонности, или из-за периода скидок, или из-за разной ценовой политики в разных магазинах. Но для свидетелей инфляции это уже слишком сложно.

Забавно, что приём с демонстрацией разницы цен (либо отсутствия разницы) можно применять и в обратную сторону. Счетовод пишет (ссылка):



Середина октября 2024. Куриные яйца той же самой категории и того же производителя, в том же самом ларьке, в котором берём несколько лет, сегодня стоили ровно 100 рублей. Хотя ровно они же и там же в начале года доходили до 140. А вот ровно 100 рублей они стоили как раз где-то к концу 2023-го. Ну, может, не в октябре, а к декабрю где-то доросла цена. Так что если сейчас цена ещё месяц постоит на том же уровне как сейчас, то можно будет залить весь рунет сотнями статей и десятками тысяч комментов про “РЕАЛЬНАЯ инфляция в России, которую люди видят на прилавках, равна НУЛЮ за ГОД.”

2. Блогер Алексей Антонов объясняет, почему Центробанк России вынужден держать ставки высокими в сложившихся условиях (ссылка):



Разгоняется инфляция легко, а побеждается сложно. Происходит такая асимметрия из действий непосредственных участников экономики — они любят повышать цены, а снижать не любят. И не снижают. И зарплаты повышать можно, а снижать невозможно по ТК РФ. А еще, рост инфляции сам по себе разгоняет инфляцию, т.к. люди если видят, что цены растут, то стараются поскорее купить нужное, и от этого растет спрос, и от этого ещё больше растут цены. Инфляция опасна.

У ЦБ есть задача снижать инфляцию. Для этого, помимо прочего, у ЦБ есть ключевая ставка. От нее зависит, например, стоимость денег для граждан и бизнеса, включая те самые ипотеки.

Повышение ключевой ставки это такой сигнал от ЦБ в экономику: берите меньше кредитов! Не надо потреблять, не надо открывать новые бизнесы, а надо вместо этого сберегать и надо ужиматься. Видите, от ваших желаний и возможностей как инфляция растет? Видите. Столько товаров и услуг у нас нет, сколько есть денег. Давайте там, как-то, поумеренней.

Граждане и бизнес поумеренней не хотят (имеют право), и со словами «а нам норм» продолжают брать кредиты даже по таким ставкам. ЦБ вводит дополнительные ограничения, но они не сильно помогают. Набиуллина об этом говорила на ПМЭФ: «Меры ЦБ не привели к снижению объёмов кредитования граждан».

Объемы кредитования падают медленно, а инфляция вообще <…> не падает. Потому что другой рукой государство (в лице Правительства) стимулирует инфляцию бюджетными расходами. Ну, вот эти вот все заводы для импортозамещения, зарплаты и премии участникам СВО, вот эти вот все миллионы — они же попадают в любом случае в экономику страны, и разгоняют инфляцию даже при высокой ставке. Минфин со словами «сейчас время такое» по любой ставке деньги в бюджет напечатает, если они там нужны. А они там в текущем году очень нужны.

<…> Граждане обладают интересным свойством, очень человеческим. Они быстро привыкают к хорошему. Ну, вот же оно было, вот же! Ипотека, автокредит, кредит под оборотку… Это же (ха-ха) неотъемлемые права человека. Дай!

Когда пытаешься гражданину объяснить, что никто не обязан ему давать кредиты на его хотелки, ни на квартиру, ни на бизнес, ни на что угодно, вот, извините, кредиты дорогие. НЕ БЕРИТЕ, БЛИН. Считайте это отказом давать вам деньги. Если это всё пытаться объяснить, на тебя смотрят, как на людоеда. Типа, как это так, двигаться НА СВОИ?

По итогу, как бы ЦБ ни старался ставкой и прочими мерами бороться с инфляцией, эффективно у него это не получается делать просто физически. В бюджете идут заимствования (считай из станка), а граждане и бизнес берут бабло и под 25%. Им надо.

Вы мне скажете — так а зачем тогда повышать? Давайте низкую ставку. Пусть у всех будут бабки и пусть будет инфляция. Государство себе на СВО печатает, мы тоже хотим. ДАЙТЕ ДЕНЯГ.

На это я отвечу, что понижать ставку было бы ещё хуже. Тогда инфляция будет ещё больше, и можно внезапно очутиться в Турции [где турецкая лира обесценилась и продолжает быстро обесцениваться, отчего приходится хранить сбережения в иностранной валюте]. В этом смысле государство в лице ЦБ хотя бы старается. Не знаю, надолго ли его хватит.

3. Читатели пишут, что Росгеология дефолтнула (ссылка, ссылка). Цитирую:

У неё был портфель зарубежных заказчиков, но после попадания под санкции значительная часть из них отказалась от дальнейшего сотрудничества. А денег от тех заказчиков, с которыми работа продолжилась, на выплаты не хватает.

Это ставит перед инвесторами на русском рынке вопрос более общего характера. Будет ли государство спасать госструктуры? Безопасно ли им одалживать деньги? Или частному инвестору теперь нужно вникать в аналогичный риск-менеджмент — а точно ли эта госструктура сможет расплатиться, если попадёт под санкции?

На мой взгляд, у Росгеологии видимые невооружённым глазом проблемы были уже давно (пример). Сейчас они закономерным образом перешли в дефолт — но не в банкротство. Компания, вероятно, попытается ещё заплатить по своим долгам.



Тот факт, что наше государство разрешило Росгеологии дефолтнуть, не став её спасать, лично меня воодушевляет. Во-первых, периодические дефолты такого рода нужны, чтобы держать в тонусе инвесторов, которые готовы хоть карточки с фотографиями бейсболистов покупать, если только эти карточки имеют отношение к государству. Теперь инвесторы осознали, что дефолт может объявить и госструктура. Во-вторых, такие дефолты нужны, чтобы держать в тонусе рейтинговые агентства, которые привыкли бездумно лепить рейтинг А всему, что связано с государством.



Наконец, дефолты — с последующим серьёзным разбором полётов и кадровыми решениями — нужны, чтобы не повторять советских ошибок. Когда Хрущёв начал заливать экономику СССР напечатанными деньгами, щедро решая проблемы планово-убыточных колхозов и планово-бесполезных заводов, всё окончательно пошло вразнос.



Сталин, при всей его управленческой слабости, старался печатный станок без крайне на то необходимости не включать. Даже во время Войны он следил, чтобы выданные государством кредиты исправно возвращались.