Мнение: Не очко обычно губит…

Круто! Набиуллина снова сумела всех удивить. Центробанк РФ повысил ключевую ставку – этого все ожидали; но он “накинул” за раз не 1%, как все думали, до 20% годовых, а 2%, до 21%. ОЧКО, другими словами! 21% годовых; лихо! Такая теперь ключевая ставка в России. А ведь еще каких-то пару лет назад та же Набиуллина требовала инфляцию в России в 4% в год!ОЧКО – это уже какая-то несуразная цифра, ей-ей…Что происходит с финансами в стране? Как денежная система вообще может существовать при таких ставках?

В принципе, достаточно очевидно, что нынешняя глава ЦБ такими “повышениями” своими руками рушит российский рубль и российскую финансовую систему – типа из самых лучших побуждений, желая ее “спасти”. Она пытается приспособить монетарную систему к работе в невозможных условиях – когда рубль должен обслуживать работу экономики в ситуации перенапряжения, грубо говоря, когда от минфина требуют как от крестьянской лошадки у Достоевского, выдать 300% мощности, то есть одновременно оплачивать войну, невиданную в России контрактную наемную армию и развертывать ВПК в нищей стране в условиях полной торговой блокады, когда происходит своего рода “ленд-лиз наоборот”. В период ВОВ СССР перешел фактически на полное обеспечение самых экономически мощных тогда держав мира – Англии и США. Сейчас РФ пытается действовать в ситуации, когда самые мощные державы мира прилагают все усилия, чтобы экономику страны не поддержать, а наоборот – максимально обескровить.

Дикая инфляция – это как раз показатель того, что экономика РФ не справляется, она себя содержит за счет того, что сама себе печатает деньги, то есть – свои собственные деньги “портит”. То, что делает сейчас Набиуллина, при Петре Первом называли “порчей монеты”.

В связи с этим вопрос – с каким знаком войдет в историю Набиуллина: ее назовут “блестящим специалистом, которая невероятным образом удерживала российскую экономику от падения в пропасть”? Или ее будут вспоминать как невероятную авантюристку, сумевшую полностью развалить финансовую систему 140-миллионной страны, участницу грандиозной аферы руководства России 20х годов, поставившей на колени Россию?

И главный вопрос к Эльвире – ЗАЧЕМ она это все делает? Какой в этом смысл? Еще на какие-то год-два продлить у жителей страны, летящей в тартарары, иллюзию “мирной жизни”? Сохранить у них ощущение, что “всё в порядке”, разве что проценты в банках какие-то странноватые? И ведь при этом Набиуллина как бы готовит тихой сапой невероятной силы подрыв, мину подо всей этой “мирной жизнью” – ввод уже с 1 июля следующего года “цифрового рубля”, что предвещает какую-то новую, невиданную еще в истории степень закабаления населения России, по сравнению с которой, видимо, даже крепостное право покажется шуткой.

Эта “специалистка” с внешностью студентки-отличницы – возможно, самая зловещая фигура в руководстве России. Потому что она одна, похоже, понимает то, что творит. Нынешнее “очко” – не последняя ее “шутка” для россиян. Следующие ее “шутки” будут не менее смешными.