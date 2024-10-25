 

В России введут единые стандарты поклонов перед чиновниками

25.10.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Депутаты Госдумы единогласно приняли Кодекс обращения к чиновникам – документ вводит для россиян новые стандарты  при общении с представителями власти.

Из текста следует, что чиновники будут классифицироваться по рангу, а граждане обязаны соблюдать определённое количество поклонов в зависимости от ранга чиновника.

Простые граждане должны кланяться дважды при встрече с рядовым муниципальным служащим, трижды – при виде регионального начальника и пять раз – когда появляется федеральный министр. Для особо важных персон вводится специальный ритуал с земным поклоном и произнесением благодарственных речей.

Эксперты уже оценили инициативу и выразили надежду, что новые правила помогут избежать конфликтов между гражданами и властью.

«Теперь каждый будет точно знать, сколько раз ему нужно поклониться, чтобы соблюсти все нормы этикета», – отметил один из сотрудников аппарата Госдумы.

Ввиду слабой образованности граждан, государство будет принудительно записывать их на бесплатные курсы битья поклонов. Лица, не сумевшие освоить программу и успешно сдать экзамен, могут быть оштрафованы или поражены в правах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Кардиолог Бокерия раскрыла главную подсказку организма о риске инсульта

25.10 / Рупор кремлевской пропаганды: В кабинете губернатора Филимонова

25.10 / Мнение: Не очко обычно губит…

25.10 / Футболист Дуглас Сантос получил российский паспорт

25.10 / Сати Казанова впервые стала мамой

25.10 / Мнение «аналитика»: О дне простой москвички… Завидовать будем?

25.10 / Владимир Путин обозначил условия для компромисса в переговорах по Украине

25.10 / Сотрудник «Сбера» пресёк хакерскую атаку, утопив сервер в святой воде

25.10 / Мнение: Импортозамещение Оземпика, тяжёлые наркотики в Канаде и дорогая британская медицина

25.10 / Давно позабытая цинга вновь стала угрозой для человечества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика