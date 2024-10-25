В России введут единые стандарты поклонов перед чиновниками

Депутаты Госдумы единогласно приняли Кодекс обращения к чиновникам – документ вводит для россиян новые стандарты при общении с представителями власти.

Из текста следует, что чиновники будут классифицироваться по рангу, а граждане обязаны соблюдать определённое количество поклонов в зависимости от ранга чиновника.

Простые граждане должны кланяться дважды при встрече с рядовым муниципальным служащим, трижды – при виде регионального начальника и пять раз – когда появляется федеральный министр. Для особо важных персон вводится специальный ритуал с земным поклоном и произнесением благодарственных речей.

Эксперты уже оценили инициативу и выразили надежду, что новые правила помогут избежать конфликтов между гражданами и властью.

«Теперь каждый будет точно знать, сколько раз ему нужно поклониться, чтобы соблюсти все нормы этикета», – отметил один из сотрудников аппарата Госдумы.

Ввиду слабой образованности граждан, государство будет принудительно записывать их на бесплатные курсы битья поклонов. Лица, не сумевшие освоить программу и успешно сдать экзамен, могут быть оштрафованы или поражены в правах.

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