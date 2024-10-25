Футболист Дуглас Сантос получил российский паспорт

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос стал гражданином России. Российское гражданство спортсмену вручили представители ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Указ о предоставлении российского паспорта был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 21 октября.

Получив российское гражданство, Дуглас Сантос получил возможность выступать за сборную России. С 2019 года он защищает цвета «Зенита». Ранее футболист играл за олимпийскую сборную Бразилии на Олимпиаде 2016 и один товарищеский матч за национальную команду.