 

Футболист Дуглас Сантос получил российский паспорт

25.10.2024, 19:30, Разное
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Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос стал гражданином России. Российское гражданство спортсмену вручили представители ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Указ о предоставлении российского паспорта был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 21 октября.

Получив российское гражданство, Дуглас Сантос получил возможность выступать за сборную России. С 2019 года он защищает цвета «Зенита». Ранее футболист играл за олимпийскую сборную Бразилии на Олимпиаде 2016 и один товарищеский матч за национальную команду.


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