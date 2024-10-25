 

Сати Казанова впервые стала мамой

25.10.2024, 19:30, Разное
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Певица Сати Казанова, известная по участию в музыкальном коллективе “Фабрика”, недавно стала матерью. Счастливой новостью артистка поделилась со своими подписчиками на странице социальной сети.

Сати Казанова и ее супруг, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, стали родителями очаровательной девочки. Имя малышки пока держится в секрете. Роды проходили в домашней обстановке с соблюдением “лотосового” метода в одной из известных московских клиник.

“Мечтала именно о домашних родах”, – делится Казанова. – “Родовая палата мгновенно превратилась в храм со свечами и сакральными мантрами. Супруг был со мной все время”.
Брак Сати Казановой и Стефано Тиоццо заключен в 2017 году. О беременности певицы стало известно летом этого года.


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