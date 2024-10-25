 

Мнение «аналитика»: О дне простой москвички… Завидовать будем?

25.10.2024, 19:20, Разное
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Она вышла из ЦУМа, напевая «дорогая моя столица, золотая моя Москва!». И лёгкий кавказский акцент в сочетании с низким грудным тембром придавал этим звукам шарма. Если бы Марк Лисянский и Сергей Агранян тогда знали, насколько их слова по-иному зазвучат в первопрестольной, они сожгли бы черновики. Наверное.

Но как бы то ни было, простая московская #женщина рассказала, почём её день.

Послеполуденное «утро» началось с завтрака, который приготовила домработница. Наша героиня оценила три сырника с набором ягод и кофе в 3500 руб. Ведь её #мужчина платит этой скромной труженице домашнего быта 100 тыс. рублей каждый месяц, включая особые услуги, о которых дама благоразумно предпочитает не распространяться.

Затем она поехала на маникюр-педикюр и оставила там 15 тыс. руб. Это примерно втрое выше, чем в среднем по столице, но «понты дороже денег». Провела «рабочие созвоны» (бесплатно) и отправилась изучать стрип-пластику, чтобы не потерять расположения своего #мужчины. Такси и урок обошлись ей в 7000 руб. Для настроения пошопилась в ЦУМе, но тут суммы можно не озвучивать, ибо «разовые расходы».

Потом начались утомительные #трудовыебудни. Съёмки клипа для запрещённой в РФ Инсты + транспорт — 55 тыс. руб. Бог весть, что там отобьётся на рекламе. И под занавес дня — ужин в ресторане, где дама раскрутила подопечного на 20 тыс. руб + чаевые.

Итого вышло 100500 руб. «с копейками».

Для любителей «точности». С учётом шопинга, можно слева пририсовать ещё единичку. По словам #женщины, это «немного». Наверное, в Ницце, Милане и Дубае они тратят больше.

Вот так живёт #столица — или, как минимум, очень заметная часть её — на третьем году СВО, когда провинциальная публика уже обсуждает дефицит масла в магазинах. А как прошёл ваш, уважаемые наши #женщины, отправившие своих мужчин туда?

Завидовать будете?

Продешевили?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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