Мнение: Импортозамещение Оземпика, тяжёлые наркотики в Канаде и дорогая британская медицина

1. Сейчас самое модное вещество на Западе — препарат Оземпик, от которого худеют. Вот, к примеру, Кристина Агилера в 2023 и 2024 — разница килограмм 20, не меньше (ссылка). На приложенной к посту картинке Илон Маск: говорят, он тоже похудел, хотя мне кажется, что просто втянул живот.



У модного препарата масса побочек, от депрессии до панкреатита, однако совсем уж тяжёлые побочки наблюдаются редко, а с умеренными пациенты готовы мириться. И это, пожалуй, правильная логика: от веса в 130 килограмм вреда здоровью в среднем больше, чем от этого препарата, риск стоит того.



Собственно, мы наблюдаем классический путь избавления человечества от очередной болезни. Сначала лекарство столь опасно, что его даже стараются лишний раз не назначать, однако учёные постоянно испытывают новые препараты, так что в итоге непременно появляется что-нибудь одновременно и эффективное, и почти безвредное.



Так вот, к чему это я. Оказывается, Оземпик приходил к нам из Дании, и в 2023 датчане решили остановить поставки препарата в Россию. И, оказывается, наши славные фармацевты немедленно импортозаместили важный препарат (ссылка):

На этом фоне в стране начали появляться аналоги оригинального препарата от местных фармкомпаний.



В октябре 2023 года свой дженерик под брендом «Семавик» зарегистрировал «Герофарм», а следом за ним удостоверение получило лекарство «Квинсента» от «Промомеда». Именно эти два препарата составили основную часть продаж семаглутида в 2024 году. Согласно данным DSM Group, из всех проданных за отчетный период 829,9 тыс. упаковок 561,4 тыс. пришлись на «Семавик», еще 226,7 тыс. — на «Квинсенту». Продажи оригинального «Оземпика» составили лишь 25,4 тыс. упаковок.

Полагаю, вот эти 830 тысяч упаковок — только жалкое начало. У нас в стране примерно 90 млн людей с лишним весом, при этом пожизненно сидеть на диете готов мало кто, а вот есть таблетки — много кто. Выглядит как огромный новый рынок.



В целом, повторюсь, общество должно стать здоровее, так как травить себя Оземпиком менее опасно, чем отягощать себя лишними пятьюдесятью кило. Однако это если смотреть с высоты птичьего полёта. На уровне каждого отдельного пухляша есть шанс словить побочку, которая окажется ещё хуже, чем лишний вес.

2. Ещё не ясны последствия, к которым привела частичная легализация лёгких наркотиков в Канаде, а канадские власти уже планируют декриминализовать продажу «тяжёлых» наркотиков, включая опиоиды (ссылка). В принципе, шаг логичный: в Канаде, и в соседних США опиоидная зависимость является одной из важных причин смертности населения, так что выдача наркоманам медицински чистого вещества может кардинально сократить количество отравлений, передозов и заражений передающимися через кровь болезнями. Преступность также пойдёт на убыль… ну, в теории.

Интересна причина, по которой либеральное правительство Джастина Трюдо раздумывает пойти на столь решительные реформы. Делается это даже не под предлогом «облегчения страданий наркозависимых», как можно было бы предположить, а ради того, чтобы разгрузить тюрьмы от чернокожих сидельцев, которых среди наркодилеров по неизвестной причине много. Канадцы полагают, что это поможет приблизить общество к достижению «расовой» справедливости.

3. Напомню, что на Западе медицина не очень. Дмитрий Гололобов, британский юрист российского происхождения «с биографией», давно ещё указывал, что английская система здравоохранения даже в подмётки не годится русской (ссылка):

Несмотря на это, средняя продолжительность жизни в Великобритании лет так на 7 выше, чем в России. Потому что медицина как наука находится ещё только в начале пути. Врачи могут многое, однако образ жизни и настроение пациента ничуть не менее важны, чем доступ к капельницам и МРТ.

Не читайте тех, кто пугает вас рассказами о том, как всё плохо в России, как все мы гибнем, как всех нас предали и так далее. Нам с вами предстоит ещё выполнять поручение Владимира Путина — доводить среднюю продолжительность жизни в России до 78 лет.