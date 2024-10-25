 

Терапевт назвала группы риска возникновения инсульта в России

25.10.2024, 16:10, Разное
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Исследователи выявили три категории россиян, которые имеют повышенный риск развития инсульта. В группу риска входят люди с синдромом Марфана и кистами на почках или печени, а также те, у кого есть родственники, перенесшие инсульт, пояснила терапевт Елена Малышева.

Елена Малышева отметила, что синдром Марфана, вызванный генетическими нарушениями, проявляется чрезмерной гибкостью тела, высоким ростом, длинными конечностями и пальцами. Кроме того, он часто сопровождается нарушениями в сердечно-сосудистой системе, увеличивая риск расслоения аорты. Кисты на почках и печени могут указывать на проблемы с коллагеном, который важен для здоровья сосудов. Дефицит коллагена делает сосуды более хрупкими и склонными к повреждениям, которые могут привести к инсульту. Наследственный фактор также имеет большое значение, поскольку наличие инсульта у близких родственников может повысить риск его развития.


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