 

На BBC вышел сюжет про ультраправорульные автомобили из-за «скрипта, обеспечивающего политическую корректность»

25.10.2024, 15:33, Разное
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На сайте BBC вышел сюжет, в котором повествовалось о снижении мирового производства «ультраправорульных» автомобилей.

Позже материал сняли с публикации, а в пресс-службе вещательной корпорации объяснили такие формулировки техническим сбоем.

– Несмотря на растущий спрос в Индии, общемировое производство ультраправорульных машин (far right-hand drive cars – так в оригинале) неуклонно снижается – падение по итогам 2024 года составит ещё 6-8 процентов, – говорилось в публикации.

Как рассказал анонимный собеседник из BBC другому британскому изданию, на сайте средства массовой информации работает «скрипт, обеспечивающий политическую корректность и объективность в новостях и статьях». Именно он, по словам источника, заменил первоначально корректные формулировки на «полную чушь».

– Этим же объясняется тот факт, что автомобили с левым рулевым управлением в статье были названы «прогрессивными», «социально ответственными» и «умеренными» – странный выбор эпитетов, особенно для британского издания, – говорится в обзоре The Sun.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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