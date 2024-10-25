Юлия Пересильд появилась в трейлере приключенческого фильма “Финист. Первый богатырь”

Премьера картины запланирована на 1 января 2025 года, и она обещает стать ярким продолжением известной киновселенной «Последнего богатыря». Новый проект расширяет сказочный мир, знакомя зрителей с предысторией любимых персонажей.

Сюжет фильма сосредоточен на Финисте Ясном Соколе — самом смелом и ловком богатыре Белогорья. Он не только силен и красив, но и вызывает восхищение у всех вокруг. Дети мечтают быть похожими на него, а девушки не могут отвести глаз. Однако его гордость и самоуверенность иногда приводят к тому, что он отказывается от подвигов, которые считает скучными. Финист стремится оставаться на пьедестале, и чтобы удивить всех, он отправляется в захватывающее путешествие.

Путешествие Финиста приведет его в восточные земли, где он столкнется с новыми испытаниями. На этом пути он осознает важную истину: один в поле не воин. Это открытие станет для него настоящим уроком, который изменит его взгляды на жизнь и дружбу.

Фильм также радует зрителей звездным составом актеров. В нем снялись Кристина Строителева, Юлия Пересильд, Елена Яковлева и многие другие талантливые артисты. Каждый из них привнесет свою уникальную энергию и харизму в проект, что сделает его еще более привлекательным для широкой аудитории.