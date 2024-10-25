Мнение: Коммунисты эксплуатируют бедных, а капиталисты — богатых

Недовольные есть всегда. Быть недовольным — естественное свойство человеческой природы. Виктор Франкл рассказывал, что когда в лагере Калифорнийского университета начали возникать пикеты за свободу слова, число пациентов, поступающих в психиатрическое отделение студенческой клиники, резко упало… но вновь подскочило, как только пикетирование завершилось. Очевидно, потенциальным пациентам было всё равно, против чего конкретно протестовать — им просто нужен был предлог, чтобы выплеснуть рвущуюся наружу кипучую энергию.

Пишу без особого осуждения, так недовольные не только вредят обществу, но и двигают общество вперёд. Общество, в котором все всем довольны, можно сравнить с человеком после лоботомии. Это не то общество, в котором мы с вами хотели бы жить.

Таким образом, нет ничего странного или плохого в том, что сейчас многие недовольны капитализмом. Сорок лет назад примерно те же граждане ругали на кухнях советскую власть, а до того — «проклятый царизм», а ещё ранее — коррумпированного вождя Хитрослава, забирающего себе после загонной охоты самых жирных ежей.

Вместе с тем, если уж мы критикуем капитализм, давайте критиковать его за реальные недостатки, благо таковых достаточно. Критиковать капитализм за то, что при капитализме якобы эксплуатируют бедных, несправедливо.

Судите сами.

При коммунизме напрягаться на работе нет смысла. Выполнил план на 101%, и молодец, а напрягаться сильнее не надо, даже вредно.

Вообразите себе палача-передовика. Ему поставили план — отрубить десять голов. А он поднапрягся и план перевыполнил: отрубил двенадцать, на две головы больше. Очевидно, что такой «трудовой подвиг» никому не нужен, поэтому палачу мягко намекнут, чтобы он план не перевыполнял, и у палача не будет иного выбора, кроме как подчиниться совместному требованию начальства и коллектива.

Поэтому потенциальные «передовики», которые способны вкалывать, живут при коммунистах расслабленно, не перенапрягаются. И так как никто особо не заинтересован в том, чтобы выкладываться на работе по максимуму, плановая экономика работает кое-как, бедно и медленно.

Государству, однако, нужны деньги, поэтому оно при коммунизме добирает их «снизу», придушивая потребление народа. И сильнее всего от такого придушивания страдают бедные, у которых нет ни лишних денег, чтобы купить мяса на рынке, ни доступа к дефицитному ресурсу, чтобы обменять его по блату на что-нибудь нужное с чёрного хода магазина. Таким образом, мы выяснили, что коммунизм эксплуатирует бедных, содержа их на особенно голодном пайке.

При капитализме ситуация принципиально иная. Потребительская экономика бесчисленными соблазнами мотивирует людей рвать жилы на работе, выкладываться по полной, выполнять план не на 101%, а 201%. Поэтому передовик производства вкалывает с утра до вечера, чтобы купить себе машину поновее, чтобы свозить семью на Мальдивы, чтобы взять в ипотеку квартиру побольше, и так далее, и тому подобное. Система выжимает из передовика соки, а передовик… добровольно выжимается, так как видит перед собой всё более и более толстые морковки.

Напротив, бедные, которые не хотят или не могут напрягаться, при капитализме легко зарабатывают себе на миску пельменей, бутылку «Охоты крепкого» и большой, под завязку забитый сериалами телевизор. Капитализм эксплуатирует богатых: система заставляет богатых пахать, тогда как бедные могут просто откинуться на спинку дивана и без особого напряжения получить более высокий уровень жизни, чем имели передовики производства при развитом социализме.

Многие, конечно, всё равно недовольны, так как хотят одновременно и расслабляться на работе, и иметь при этом уровень жизни как у тех, кто пашет в режиме атомной электростанции на гусеничном ходу. Но, как я указал выше, это нормально. Недовольные в сколько-нибудь здоровом обществе будут всегда.