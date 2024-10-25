 

Павел Дуров: «До тюрьмы меня довела трезвость»

25.10.2024, 11:33, Разное
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Находящийся под следствием во Франции миллиардер Павел Дуров начал публикацию в личном Telegram-канале избранных частей своей автобиографии «Как я дошёл до жизни такой».

В первой главе создатель «Вконтакте» и Telegram анализирует причины «своего нравственного падения» и призывает читателей не повторять подобных ошибок.

– Я не употребляю алкоголь почти 20 лет, и всё это время для снятия стресса я был вынужден вписываться в разные авантюры. Только сейчас я понял, что мне, как природному русскому человеку, не следовало идти по жизни без стакана. До тюрьмы меня довела трезвость, – пишет Дуров.

Предприниматель планирует «развязаться» после завершения следствия – миллиардер пообещал в случае оправдательного вердикта «устроить такой сабантуй, что весь мир будет плакать». При этом Дуров предостерёг молодых людей от чрезмерного употребления алкоголя.

– Мой друг доктор Мясников в своё время сказал, что больше литруши крепкого за ночь принимать не надо. Я прошу моих подписчиков также соблюдать эту норму, лучше культурно уйти в двухдневочку, чем выжрать сразу два литра. Пейте, пока есть такая возможность, но в границах нормы, – предупредил бизнесмен.

«Как я дошёл до жизни такой» выйдет в конце 2024 года на русском, английском, немецком, французском и арабском языках общим тиражом в миллион экземпляров. Все полученные от продажи книги средства Дуров пообещал направить на алименты своим многочисленным детям.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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