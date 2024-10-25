 

Отслужившие свой срок гондолы от ветряных турбин получат новую жизнь

25.10.2024, 8:05, Разное
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Европейская энергетическая компания Vattenfall вместе с архитекторами из Superuse Studios придумали, как превратить «гондолы» (кабинки на вершине ветряных турбин) в уютные домики. В этом месяце один такой дом можно увидеть на Неделе дизайна в Нидерландах.

Инженеры взяли гондолу от старой турбины и установили ее на земле. Внутри модуля – 35 квадратных метров жилого пространства, полностью оборудованных электричеством, водой и даже солнечными панелями.

Это не просто красивая идея: по оценкам, по всему миру есть десятки тысяч таких гондол. Джос де Кригер, один из партнеров Superuse, сообщил, что, по меньшей мере, 10 000 гондол этого поколения доступны для переоборудования в жилье по всему миру. Этот проект показывает путь к получению максимальной пользы от ветряных турбин в будущем.Источник &#8212 Vattenfall


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