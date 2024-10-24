Мнение: Кто сейчас Гитлер в США, более демократическая Россия, Илон Маск про американское банкротство

1. Глубинное государство в отчаянии. Глубинарии оставили ворота пустыми, чтобы заменить вратаря на шестого полевого игрока и успеть в оставшиеся недели хоть мытьём, хоть катаньем, хоть как угодно ещё остановить Дональда Трампа. В лагере трампистов ситуация аналогичная. Все правила джентльментской игры перестали действовать. Теперь в США можно не только бить друг друга клюшками, но и стрелять в игроков вражеской команды с трибун.



Вот новость, которую я никак не ожидал увидеть в крупном американском СМИ. Уолл-стрит Джорнал безжалостно вскрывает устойчивый послевоенный миф, согласно которому Гитлер якобы был похож на современных правых трампистов, то есть выступал за консервативные ценности и здоровый капитализм. Миф про Гитлера-капиталиста очень крепок, так как его поддерживали обе значимые стороны, причём на протяжении долгих десятилетий. В Советском Союзе старались не акцентировать внимание граждан на том, что мы воевали в одном лагере с капиталистами из Британии и США против социалистов. В США, в свою очередь, после Войны постепенно набрали силу как раз социалисты, и им очень не хотелось, чтобы их ассоциировали с Гитлером.



Цитирую американское издание (ссылка):

Исторически фашизм был «национал-социализмом» — контролем государства над значительной частью экономики. По этому определению, демократы сегодня являются национал-социалистами, используя регулирование, мандаты, правоохранительные органы и триллионы долларов субсидий, чтобы заставить американцев подчиняться их климатическим и культурным указаниям. Трамп в первый срок занимался дерегуляцией и обещает продолжить в будущем.

И действительно, исторический социализм делится на два больших типа — интернационализм и национал-социализм. Оба варианта крайне неудобны для предвыборной пропаганды. Интернационализм — это массовый завоз «бедноты» из других стран, причём не в формате резко ограниченных в правах гастарбайтеров, а в формате глубоко криминализированных, сидящих на пособиях мигрантов. Электорат такое не любит. С другой стороны, позиция «мы социалисты, но мы против бесконтрольной миграции, мы за Америку и американцев» — это уже рафинированный национал-социализм, комбинация национализма и социализма.



Повторюсь, раньше проговаривать эти общеизвестные исторические факты вслух было, мягко говоря, не принято. Возможно, в США сняли табу по той причине, что команда Камалы Харрис собирает тут обе кегли. С одной стороны, госпожа Харрис возглавляет интернационалистов, то есть завозит нелегальных мигрантов, которые едят кошек, но даже не собираются работать на заводах. С другой стороны, она националистка, так как делит людей на расы и нации, с тем только отличием от Гитлера, что главными врагами для неё являются не евреи, а ВАСПы — белые американцы англосаксонского происхождения и протестантской веры.

2. Старина Байден публично предложил посадить Дональда Трампа в тюрьму. Сказать «я такого не говорил» у президента США не получится — его слова зафиксированы на видеокамеру (ссылка). Большой контраст с нашим президентом, который призывал сажать в тюрьму воров, взяточников, организатов схем нелегальной миграции и прочих преступников, но никогда — оппозиционеров и политических противников.

Поправьте меня, если я выдаю желаемое за действительное, но мне кажется, что если независимый наблюдатель с далёкой планеты понаблюдает за земными событиями в телескоп, он должен будет прийти к выводу, что Россия — на порядок более свободная и демократическая страна, чем США.

3. Многие у нас до сих пор смеются, когда заходит речь о перспективах дефолта США или гиперинфляции доллара, то есть о коллапсе американской финансовой системы. Мол, американская экономика «слишком большая, чтобы потерпеть крах», «в крайнем случае просто ещё долларов напечатают», и вообще это всё теории заговора. Как говорил Сергей Мавроди, «всем всё платится, система непоколебима».

Однако предстоящее банкротство США уже всерьёз обсуждают ключевые фигуры в самой Америке, в том числе Илон Маск, известнейший американский американский бизнесмен современности, самый богатый человек в мире и владелец одной из двух главных американских соцсетей (ссылка):

«Если не произойдет радикального сокращения государственных расходов, то, подобно человеку, взявшему на себя слишком много долгов, Америка станет фактическим банкротом», — написал Маск на своей странице в Х…

…По мнению бизнесмена, проценты по долгу стремительно поглощают налоговые поступления, не оставляя ничего на критические траты.

Всё же Илон Маск изменил правила политической игры в США (ссылка, ссылка). Раньше глубинному государству принадлежали все сколько-нибудь крупные СМИ, поэтому глубинарии вели себя в наглом стиле Политбюро из антиутопий: вовсю газлайтили американцев, уверяя их, будто память им отказывает, так как «Океания никогда не воевала с Остазией». Теперь обманывать электорат значительно сложнее, так как Илон Маск ехидно напоминает газетам об их предыдущей лжи. Больно, наверное. Полагаю, что вот этого ему глубинное государство точно не простит.





Кстати, когда доллар в итоге хряпнется, не ждите возгласов в духе «почему мы им не верили! Кто же мог предположить!». Тролли-западники, которые сейчас ходят по комментариям с остротами в духе «краткая история краха доллара», будут писать совершенно другое: «Ну, да. К краху доллара всё и шло, я давно уже про это говорил».