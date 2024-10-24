 

Рупор кремлевской пропаганды: Селидово. 24.10.2024

24.10.2024, 22:45, Разное
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ВС РФ продолжают накатывать в Селидово, контролируя уже часть многоэтажной застройки.
Также усиливается давление на флангах, особенно в районе Вишневого, потеря кторого сделает положение селидовской группировки ВСУ критической. За Вишневое ВСУ сейчас цепляются всеми силами.
В самом городе ядро обороны составляет потрепанная 15-я бригада НГУ.  Нехватка людей у противника обуславливает затруднения в борьбе с тактикой просачивания малых групп штурмовиков, что в условиях города делает ситуацию еще более сложной для противника, который зачастую сам не знает, куда уже дошли наши передовые группы.
Комбинируя давление с востока и охват города, ВС РФ достаточно близки к повторению угледарского сценария, когда противник будет вынужден отходить из города без длительных уличных боев под угрозой окружения.
Битва за Селидово вступила в кульминационную фазу.

На Украине уже завели разговоры про неважность Селидово и что его потерю можно будет пережить.
Далее предстоит примерно также оправдываться за Горняк и Курахово.

Источник: Colonel Cassad


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