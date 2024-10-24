Девять домашних средств от перхоти и истончения волос

Причины появления перхоти могут быть разными, но это всегда очень неприятная проблема. Будь то грибок, сухость кожи, аллергия или гормональный дисбаланс, зуд кожи головы из-за перхоти мешает нормально жить, как и истончение волос. К счастью, не обязательно тратиться на дорогие препараты и процедуры, чтобы решить проблему. Есть действенные и простые домашние средства. Вот 9 самых популярных из них.

Шампунь с маслом чайного дерева

Чайное дерево обладает как противомикробными, так и противовоспалительными свойствами, что делает его особенно эффективным для лечения перхоти естественным путем. Оно также гарантирует отсутствие неприятного запаха от кожи головы, независимо от причины!

Ингредиенты:

¼ стакана кокосового молока (желательно органического и без сахара); ½ стакана жидкого кастильского мыла; ½ стакана растительного глицерина; 2 ложки миндального, виноградного масла или масла жожоба; 10 капель эфира чайного дерева.

Смешайте все ингредиенты в бутылке и хорошо встряхните. Для использования нанесите на влажные волосы так же, как вы моете их шампунем. Тщательно промойте и затем используйте кондиционер, как обычно. Хорошо встряхните бутылку перед каждым использованием. Храните шампунь в холодильнике и используйте в течение 3-4 дней.

Маска для волос с кокосовым молоком

Если вы заметили, что ваша шевелюра все больше и больше редеет, то эта маска для вас. Кокосовое молоко содержит полезные белки и незаменимые жиры, стимулирует рост волос. Маска предназначена именно для восстановления волос от корней, она не просто увлажняет и кондиционирует.

Ингредиенты:

½ стакана консервированного органического несладкого кокосового молока; 3 чайные ложки оливкового масла; горячая вода по мере необходимости.

Смешайте оливковое масло, кокосовое молоко и воду. Нанесите смесь на кожу головы и распределите маску по локонам. Вмассируйте в кожу и кончики волос. Когда пройдет 10-15 минут, маску смойте шампунем. Вымойте голову, как обычно. Уделите время массажу кожи головы, и это будет иметь огромное значение. Массаж усиливает кровообращение в области, где волосы поредели.

Увлажняющий спрей с перечной мятой

Мята — это мощное средство для домашнего лечения перхоти. Она очищает кожу головы и помогает избавиться от скоплений омертвевшей кожи в волосяных фолликулах, одновременно стимулируя и способствуя росту волос. Плюс волосы будут пахнуть просто восхитительно, благодаря обилию используемых трав!

Ингредиенты:

1 стакан кипятка; 1 столовая ложка листьев розмарина; столько же свежих или сушеных листьев орегано; 1 столовая ложка свежих или сушеных листьев мяты; френч-пресс или заварник для листового чая.

Вы можете использовать френч-пресс или заварник для листового чая, чтобы заварить листья, пока кипящая вода не достигнет комнатной температуры. Затем перелейте в бутылку с распылителем и после мытья шампунем распылите на кожу головы и волосы, пока смесь не впитается равномерно. Оставьте смесь на 5 минут, а затем смойте прохладной водой. Храните в холодильнике и используйте за 3-4 дня.

Успокаивающая и восстанавливающая сыворотка с эфирными маслами

Эфирные масла успокаивают, питают и увлажняют, и все это прекрасно для кожи головы. Многие из них также обладают антимикробными свойствами, которые могут нейтрализовать дрожжи и бактерии, вызывающие перхоть. Кроме того, некоторые масла (например, мята перечная) даже замедляют выпадение волос и способствуют их росту.

Ингредиенты:

5 капель эфира лемонграсса; 3 капли тимьянового масла; 6 капель чайного эфира; 4 капли мятного масла; 2 ложки большие масла жожоба; флакон-капельница.

Смешайте масла в небольшой бутылочке с пипеткой. Закройте крышку и осторожно покачайте бутылочку из стороны в сторону, чтобы смешать масла. Лучше всего использовать эту сыворотку перед сном, чтобы дать ей достаточно времени впитаться.

Просто разделите сухие волосы на пряди и нанесите несколько капель непосредственно на кожу головы. Кончиками пальцев вотрите масло и оставьте на ночь. Утром вымойте волосы шампунем и кондиционером, как обычно.

Ополаскиватель для волос с яблочным уксусом

Сырой яблочный уксус богат витаминами, минералами и пробиотиками. Есть у него и противогрибковые свойства, что делает его отличным домашним средством от перхоти. Ополаскивание волос этим чудесным средством поможет устранить шелушение и сбалансировать pH кожи головы и волос.

Ингредиенты:

¼ стакана органического яблочного уксуса; 2 столовые ложки безалкогольного экстракта гамамелиса; 5 капель эфирного масла грейпфрута; ½ стакана очищенной воды.

Смешайте яблочный уксус, гамамелис и воду в бутылке-пульверизаторе, хорошо встряхните. Вымойте волосы шампунем как обычно и отожмите лишнюю воду с волос. Используйте кончик бутылки, чтобы разделить волосы, и аккуратно выдавите смесь на волосяные корни. Подержите 5 минут, прежде чем смыть, затем нанесите кондиционер.

Детокс-скраб для кожи головы

Иногда все, что нужно вашей коже головы, — это мягкий скраб. Он не только отшелушивает омертвевшие клетки кожи и перхоть, но и усиливает приток крови к коже головы, что жизненно важно для длинных и здоровых локонов. Сахар или кофейная гуща очистят кожу, мед обладает многими прекрасными целительными свойствами.

Ингредиенты:

½ стакана белого сахара; 2 столовые ложки масла сладкого миндаля; 10 капель эфирного масла бергамота; 1 столовая ложка сырого меда.

Смешайте ингредиенты в небольшой миске. Примите душ, намочите волосы и аккуратно вотрите большую горсть скраба в кожу головы. Он будет немного сухим под кончиками пальцев, но просто втирайте его как можно лучше. Тщательно промойте волосы, затем используйте шампунь и кондиционер. Повторяйте процедуру раз в неделю.

Ночная увлажняющая маска с овсянкой и кокосовым маслом

Мелкоизмельченная овсянка использовалась на протяжении столетий для успокоения сухой, зудящей кожи. А поскольку и сухость, и зуд являются обычным явлением при перхоти, овсянка идеально подходит для домашнего лечения волос. Сочетайте овес с фракционированным кокосовым маслом и алоэ вера для дополнительного успокаивающего эффекта.

Ингредиенты:

½ стакана 99% геля алоэ вера; 2 столовые ложки фракционированного кокосового масла; 20 капель лавандового эфира; 1 столовая ложка мелкомолотых органических овсяных хлопьев.

Смешайте алоэ вера и кокосовое масло в небольшой миске. Используя ручной венчик, смешивайте их около минуты или пока они не приобретут консистенцию лосьона. Добавьте лавандовое масло и молотый овес и снова смешайте.

Вечером, перед тем как лечь спать, нанесите маску на сухие волосы. Уделите больше времени втиранию ее в кожу головы, уделяя особое внимание участкам, которые зудят. Поскольку это может немного испачкать кожу, положите старое полотенце на подушку перед сном. Утром смойте маску, как обычно. Используйте в течение 1-2 месяцев.

Маска из семян пажитника

Пажитник — аюрведическая специя, которая долгое время использовалась для лечения перхоти и проблем с кожей головы. Семена можно замочить на ночь, чтобы усилить их питательные свойства. Просто не забывайте о них, иначе вы можете обнаружить маленькие ростки пажитника через день или два!

На ночь замочите 2 столовые ложки семян пажитника. Получится богатая лецитином и белком смесь. После измельчения семян нанесите на кожу головы. Пусть побудет так 30 минут, потом тщательно смойте. Это средство также может помочь при истончении волос.

Шампунь с добавлением корня солодки

Корень солодки — сильное противовоспалительное средство, которое успокаивает зуд воспаленной, шелушащейся кожи головы. Его аминокислоты и полисахариды помогают защитить кожу головы от сухости. Корень солодки обычно используют при выпадении волос, так как он также укрепляет ослабленные волосяные фолликулы.

Чтобы получить максимальную пользу, добавьте немного экстракта корня солодки в маску для волос или шампунь. Можете купить готовое средство, в состав которого он уже входит. Также попробуйте чай из корня солодки. Любое из этих домашних средств поможет вам вылечить перхоть и сделает волосы более здоровыми.