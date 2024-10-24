Apple представила усовершенствованную ИИ-систему в iOS 18.2

Технологический гигант Apple выпустил первую бета-версию iOS 18.2, внедрив впечатляющий набор функций, включая интегрированную ИИ-систему Apple Intelligence. Эта интеграция знаменует собой значительный шаг вперед в возможностях iPhone.

Наиболее заметным нововведением является включение Siri, работающего на основе передовой языковой модели ChatGPT. Пользователям теперь доступны Writing Tools, позволяющие без труда сочинять тексты, генерировать контент и многое другое. Кроме того, Genmoji и Image Playground дают возможность создавать индивидуальные эмодзи и изображения из текстовых запросов.

Расширенные возможности ИИ распространяются и на распознавание объектов. Visual Intelligence использует камеру для идентификации предметов и предоставления сопутствующей информации. Пользователи также получают большую гибкость в настройке своих устройств, поскольку iOS 18.2 позволяет устанавливать сторонние приложения по умолчанию и удалять многие собственные приложения Apple.

Вслед за глобальным развертыванием ChatGPT в iOS 18.2, пользователи теперь могут получить доступ к передовым возможностям ИИ в Австралии, Канаде и других странах. В Китае и странах ЕС интеграция Apple Intelligence пока недоступна из-за нормативных ограничений.

Помимо этих основных функций, iOS 18.2 предлагает ряд усовершенствований, включая обновленные голосовые заметки, ограничения громкости динамика и новую команду быстрого доступа для создания изображений. Пользователи также оценят, что значки приложений на экране настроек и в панели “Поделиться” теперь соответствуют текущей теме главного экрана.