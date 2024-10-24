Британцу гаджеты свои важнее ценностей семьи

Главным «техническим ужасом» британцев признаны проблемы с телефонами, «более ценными для них, чем члены семьи».

Почти треть британцев (целых 32 %) переживают по поводу разрядки батареи своего телефона, а 43 % сообщают о возникновении при этом физических симптомов. Для дотошных читателей уточним: у бедняг появляются липкость кожи, тошнота и учащенное сердцебиение. А еще они покрываются холодным потом, причем дело не только в нервозности.

Технологическая зависимость реальна, ребята – 60 % людей моложе 44 лет — выбрали бы свои мобильники вместо домашних животных и семейных ценностей. И представьте себе, 30 % отказались бы от встреч с близкими на неделю, если бы нужно было все время держать свои телефоны заряженными. По новым данным британского розничного продавца электротоваров Currys, треть молодежи больше боится разрядить аккумулятор телефона, чем потерять связь с друзьями и семьей на целую неделю.

Доктор Марианна Трент, будучи клиническим психологом, объединилась с Currys. Они совместно диагностировать у нации «ггипербатареофобия» — страх, что разрядится телефон. Этот недавно придуманный термин — последнее модное словечко для британской коллективной электронной тоски. Д-р Трент разъяснила:

«Во многом наша уверенность в том, что мы можем самостоятельно передвигаться, может зависеть от способности наших телефонов работать, когда они нам нужны. Поэтому я полностью понимаю, почему мысль о том, что батарея разрядится, может вызывать у некоторых людей невероятную тревогу».

Они также обнаружили, что для многих наиболее ценными вещами являются ноутбуки (29 %), причем почти половина (44 %) даже признались, что ценят свой телефон больше, чем обручальное или свадебное кольцо (42 %). Страх населения перед разрядкой батареи настолько силен, что занимает место чуть ниже клаустрофобии (12 %) и находится на одном уровне со страхом инъекций и толпы (10 %).

Десять главных технологических страхов британцев:

Телефон «умрет».

Прийти на встречу без нужных устройств.

Закончатся данные на телефоне.

Ноутбук не работает.

Отправить электронное письмо не тому.

Забыть скачать телешоу перед длительной поездкой.

Блокировка аккаунтов в соцсетях.

Забыть данные для входа в систему ноутбука.

Забыть адаптер в отпуске.

Разрядится батарея наушников.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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