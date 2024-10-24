 

Врач раскрыл высокую вероятность дефицита витамина D осенью

24.10.2024, 20:15, Разное
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Дефицит витаминов в осенний период, по словам терапевта Веры Сережиной, повышает риск заболеваемости. Среди наиболее значимых из них – витамин D. Запасов, накопленных летом, хватает лишь до конца сентября.

Специалист отметила, что нехватка витаминов негативно влияет на иммунную систему, приводя к частым заболеваниям. “Болезни более двух раз в сезон осень-зима могут указывать на дефицитные состояния. Осенью чаще болеют с острым дефицитом витаминов, особенно витамина D”, – уточнила Сережина.

Медик советует принимать витамин D профилактически в этот период, поскольку многим он необходим круглый год. При подозрении на дефицит она рекомендует обратиться к врачу и сдать анализы. Лечение же серьезных дефицитов должно проходить под медицинским контролем.

Признаками нехватки витаминов могут быть: слабость, вялость, проблемы с кожей, язвы на слизистых, выпадение волос, ломкость ногтей, боль в суставах, нарушения сна, перепады настроения.

Дефицит витамина D проявляется в: хронической усталости, депрессии, бессоннице, проблемах с полостью рта, болях в костях и мышцах, проблемах с пищеварением, сухости кожи.


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