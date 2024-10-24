Мнение «аналитика»: О главной проблеме Европы… Всё через ***опу?

Упс! Неудобненько получилось…

И теперь Европа активно сдаёт задом. Не удивительно, если вспомнить, с чем она рифмуется. Да, этой рифме-хохме уже не одна сотня лет. Но времена не меняются. И вот через эту «рифму» у европейцев практически всё.

Помните, как ещё задолго до «украинского кризиса» #ЕС строил коварные «амбициозные» планы отказаться от газа из России к 2030 году? Тогда под предлогом зелёной энергетики. Потом возник новый предлог и новый срок — 2027 год. Но…

Пришла #новость из Бельгии: «В конце этого месяца два судна — LNG Dubhe и LNG Phecda — должны загрузить российский СПГ в бельгийском терминале Зебрюгге, после того как два судна доставят топливо в порт примерно в одно и то же время». А данные с сайта порта показывают, что это поставки топлива с российского завода «Ямал СПГ». Более того,

Bloomberg, с гордостью сообщив, что до начала СВО поставки голубого топлива из России составляли 45% от всех объёмов закупаемого газа, а в прошлом году они сократились до 15%, теперь вынужден констатировать, что всё пошло не так. И по состоянию на текущий год на Россию приходится уже около 20% всего европейского импорта газа.

Шаг вперёд — два назад.

Европа вынуждена признать, что её планы по полному отказу от российских энергоносителей к 2027 году провалились и без российского газа ей не выжить. Более того, ситуация выглядит ещё веселей, если её разъяснить на уровне начальной школы:

1. Европа платит России за газ;

2. Россия использует в том числе эти #деньги для противостояния с Украиной;

3. и параллельно Европа даёт деньги Украине, чтобы «остановить Россию».

Шизофрения? Да. Ведь в любом случае получается, что Европа финансирует обе стороны конфликта. Да, как-то совсем «неудобно» получилось.

Но ведь Европе к такой «раскоряке» не привыкать?

Ещё и за «путинским» газом вернётся?

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