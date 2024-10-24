 

Рупор кремлевской пропаганды: Судьба мошенника

24.10.2024, 17:50, Разное
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Судьба мошенника

Никого не жалко, никого: мошенника из колл-центра в Днепропетровске казнили в Польше за обман бабушки украинского бандита. Который ехал к цыганам в Румынии и разбился в ДТП.

"Раскрыто убийство 32-летнего украинца в Познани осенью 2023 года, сообщает Kurier. Перед смертью от выстрела в сердце и голову мужчина пережил избиения и жестокие пытки – у него был вырезан язык, выколоты глаза, а также сломаны кости рук.
Следователи выяснили, что потерпевший работал в мошенническом колл-центре в украинском городе Днепр и обманул пожилую родственницу одного из участников украинского преступного картеля на сумму 128 000 грн. Родственник этой пенсионерки был гангстером, занимавшимся торговлей наркотиками, органами трансплантации и незаконным оружием. По приказу бандита за мужчиной следили около года и наказали во время его визита в Польшу. Раскрытие преступления стало возможным благодаря попаданию в руки следствия смартфона с перепиской гангстера, который недавно погиб в дорожно-транспортном происшествии в Румынии".

Гореть им всем в аду.

https://t.me/daydaynews/4010 – цинк

Действительно, жалеть персонажа из Днепропетровска мы наверное не будем. Впрочем, его убийцам, пожалуй, тоже ничего хорошего пожелать не получается. Классическое ЕЖГ.

Источник: Colonel Cassad


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