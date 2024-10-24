 

Первого владельца электромобиля в Якутии обвинили в гомосексуализме и колдовстве

24.10.2024, 17:33, Разное
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Якутский бизнесмен Николай Филимонов, который первым в республике пересел на электромобиль, был вынужден бежать в Москву после обвинений в гомосексуализме и колдовстве. Сейчас власти региона безуспешно требуют его экстрадиции, однако столица намерена предоставить беженцу защиту.

Проблемы у Филимонова начались вскоре после того как он пересел на электромобиль неназванной китайской марки. Поскольку мужчина владеет сетью автосервисов, он потребовал от подчинённых переработать и усилить конструкцию машины таким образом, чтобы она могла выдержать суровые климатические условия. Вложить пришлось, по его словам, «ещё одну стоимость электромобиля».

«К сожалению, горожане попросту не поверили в то, что это возможно, – особенно те, кто видел, как к нам в 2019 году привезли автомобиль Tesla, а в 2021 году сдали его в металлолом с нулевым пробегом по Якутии, – рассказывает бизнесмен. – Начали ходить слухи, что я колдун, что машина ездит не на электричестве, а за счёт тёмных заговоров».

Электромобиль в итоге пригнали к местному шаману и тот заявил, что если машина и движется с помощью злых духов, то «совсем чуть-чуть, на 5-6 киловатт от силы». Однако тогда бизнесмена без всяких на то оснований обвинили в гомосексуализме – по словам недоброжелателей, «нормальный мужик» на таком передвигаться не может.

«К счастью, в Москве оказались более современные власти, не такие дремучие. Благодарю мэрию за предоставленное убежище для меня и для моего партнёра», – добавил Филимонов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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