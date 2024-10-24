 

Роботы помогли палеонтологам изучить древних рыб

24.10.2024, 17:00, Разное
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Исследователи из Кембриджского университета (Великобритания) привлекли роботов к изучению древних животных, в частности первых рыб, покинувших воду в пользу суши. Результаты были опубликованы в журнале Science Robotics.

Ученые создали палеороботов, чтобы смоделировать строение древних животных, живших около 390 миллионов лет назад, используя скудные окаменелости костей таза. “Малое количество ископаемых свидетельств затрудняет понимание того, как древние организмы перешли на сушу”, пояснил ведущий автор доктор Майкл Ишида.

Палеороботы позволили смоделировать различные варианты скелетных структур и рассчитать расход энергии при разных способах передвижения. Кроме того, исследователи использовали компьютерное моделирование в работе.

Исследованием такого рода занимаются лишь единицы исследовательских групп. В ходе другого проекта, проведенного исследователями из Корнелльского и Флорентийского университетов, вешенке позволили управлять пятиногим роботом, создав уникальный биогибридный интерфейс.


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