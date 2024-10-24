 

Лучшие ноутбуки для учёбы и работы до 70 тысяч рублей

24.10.2024, 17:00, Разное
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Эксперты портала «Палач» назвали тройку лучших ноутбуков в ценовом диапазоне до 70 тысяч рублей, оптимальных для обучения, работы, повседневных задач.

Первое место получил Honor MagicBook 15 (2021) стоимостью от 40,7 тысяч. Компактный и стильный ноутбук с алюминиевым корпусом весом 1,53 килограмма и толщиной 16,9 миллиметра. 15,6-дюймовый IPS-дисплей обеспечивает чёткое и яркое изображение с разрешением Full HD. Устройство обладает мощным процессором AMD Ryzen 5 5500U, оперативной памятью объёмом 16 гигабайт и 512-гигабайтным SSD-накопителем. Среди дополнительных опций — выдвижная веб-камера, сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку включения питания, и качественная акустическая система со стереодинамиками.

Вторую строчку занял Huawei MateBook D16. Он доступен по цене от 49,2 тысяч рублей и оснащён несколько большим 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD. Работает на процессоре Intel Core i5-12450H с оперативной памятью 8 гигабайт и SSD-накопителем объёмом 512 гигабайт. В ноутбук встроены стереодинамики, полноразмерная клавиатура с подсветкой, дактилоскопический сканер и веб-камера.

Замыкает тройку лидеров Xiaomi RedmiBook 14 (2024) стоимостью от 69 тысяч рублей. Этот ноутбук выделяется 14-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления экрана 120 герц и высоким разрешением 2,8K. Внутри установлен производительный процессор Intel Core i5-13500H, 16 гигабайт оперативной памяти и вместительный 1-терабайтный SSD-накопитель.


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