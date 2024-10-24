Китайские банки начали выдавать жителям российского Дальнего Востока и Сибири потребительские кредиты по ставке 5 процентов

Торгово-промышленный банк Китая, Строительный банк Китая и Банк Харбина в канун 75-летия образования КНР открыли свои первые отделения в крупнейших городах российского Дальнего Востока.

Теперь жители Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Комсомольск-на-Амуре могут получить кредиты на тех же условиях, что и в «Большом Китае».

– Мы давно готовились выйти на российский рынок – один из самых перспективных в 2024 году. Учитывая историческую, культурную и территориальную близость, условия обслуживания граждан России будут точно такие же, как и на территории КНР, – сказал председатель совета директоров Строительного банка Китая Чжан Цзиньлян.

Жителям Дальнего Востока уже доступны потребительские кредиты по льготной ставке 5 процентов годовых. В ближайшее время китайские банки планируют открыть не менее 300 отделений, в том числе в Сибирском федеральном округе.

К концу 2024 года россияне, проживающие за Уральскими горами, смогут оформить ипотеку под 1 процент. Также банкиры из Поднебесной планируют выдавать льготные займы на приобретение автомобилей и беспроцентные кредиты на образование в Китае.

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