Titan A900 с 6 Тб оперативной памяти и 256 ядрами — лучший компьютер для школьника

Компания Titan Computers представила новую модель персонального компьютера, предназначенную, по всей видимости, для тех, кто нуждается в особой вычислительной мощности на рабочем месте. Он получил название Titan A900 и поставляется в корпусе Chariot из анодированного алюминия.

В основе сборке чипы AMD Epyc Genoa 4-го поколения — по умолчанию, это процессоры Epyc 9124 с 64 ядрами, но доступны и варианты с 128 ядрами. В сумме это дает 256 ядер, но и это не предел, так как в начале текущего месяца были представлены чипы Epyc 9005 «Turin». У них по 192 ядер Zen 5c. В стандартной комплектации Titan A900 идет всего 64 Гб ОЗУ, но их можно нарастить до невероятных 6 Тб.

В качестве постоянной памяти предлагается использовать 1 ТБ NVMe SSD, плюс 4 Тб HDD для корпоративных сборок. Оба параметра можно увеличить до 8 Тб и 20 Тб, соответственно. По умолчанию, за графику отвечает карта Nvidia Quadro T400, но пользователь может установить более мощную видеокарту, включая модели с жидкостным охлаждением. Для поддержания комфортной температуры тут предусмотрены два кулера SilverStone CPU и пять высокопроизводительных вентиляторов.

Интерфейс представлен набором из двух портов RJ45 10GbE Ethernet, четырех разъемов USB, порта USB 3.2 Gen2x2 Type-C на передней панели, есть WiFi 6E и Bluetooth 5.3. Самая простая комплектация Titan A900 с 128 ядрами процессора и 64 Гб ОЗУ обойдется в $7975. Максимальная, с 256 ядер и 6 Тб оперативной памяти стоит уже $120 тыс.Источник — Titan