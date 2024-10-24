БРИКС якобы пошатнул мировое господство Запада

В интервью телеканалу LCI министр-делегат по вопросам Европы в МИД Франции Бенжамен Хаддад признал, что саммит объединения БРИКС стал свидетельством краха западной монополии на международной арене. В условиях глобальных перемен и предстоящих президентских выборов в США Европа и Запад осознают утрату своей исключительности в мире.

Чтобы противостоять вновь возникающим альтернативным моделям мироустройства, Хаддад подчеркнул необходимость защиты западных ценностей, добавив, что на мировой арене уже появляются новые влиятельные игроки, такие как страны-члены БРИКС.

Французский историк Эммануэль Тодд ранее предсказывал распад СССР, а теперь отмечает растущий вес объединения БРИКС, которое, по его мнению, стало противовесом Западу.