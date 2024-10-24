«После вступления в ЕС я тоже отращу усы» – Майя Санду во втором туре попытается переманить на свою сторону электорат Ренато Усатого
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Бизнесмен Ренато Усатый набрал свои проценты на президентских выборах только благодаря своим знаменитым усам, считает действующая президентка Майя Санду.
Она заявляет: после вступления Молдавии в Евросоюз и НАТО не будет никаких препятствий, чтобы она сама отрастила такие же усы.
Санду подчеркнула, что после принятия решения о вступлении страны в ЕС законодательство будет в существенной степени переработано, в результате чего из него исчезнут такие архаизмы, как «мужчина» и «женщина». После завершения всех реформ Санду пообещала идентифицировать себя в качестве «небинарной персоны с усами», благодаря чему она выбивает козырь из рук оппозиционного политика Ренато Усатого. В историю Молдовы Санду пообещала войти как «великий лидер, который принял страну с экономикой и торговлей, а оставит с трансгендерами и безвизом».
– Если вам нужны усы, я их вам дам, – уверяет Санду. – В новой Молдове даже у девочек в школах будут усы, пока мы не отменим понятие «девочка». Из Евросоюза недавно вышла Великобритания, и умные страны вроде нас и Украины теперь стремятся как можно скорее войти в союз и занять освободившееся место.
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