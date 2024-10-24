«После вступления в ЕС я тоже отращу усы» – Майя Санду во втором туре попытается переманить на свою сторону электорат Ренато Усатого

Бизнесмен Ренато Усатый набрал свои проценты на президентских выборах только благодаря своим знаменитым усам, считает действующая президентка Майя Санду.

Она заявляет: после вступления Молдавии в Евросоюз и НАТО не будет никаких препятствий, чтобы она сама отрастила такие же усы.

Санду подчеркнула, что после принятия решения о вступлении страны в ЕС законодательство будет в существенной степени переработано, в результате чего из него исчезнут такие архаизмы, как «мужчина» и «женщина». После завершения всех реформ Санду пообещала идентифицировать себя в качестве «небинарной персоны с усами», благодаря чему она выбивает козырь из рук оппозиционного политика Ренато Усатого. В историю Молдовы Санду пообещала войти как «великий лидер, который принял страну с экономикой и торговлей, а оставит с трансгендерами и безвизом».

– Если вам нужны усы, я их вам дам, – уверяет Санду. – В новой Молдове даже у девочек в школах будут усы, пока мы не отменим понятие «девочка». Из Евросоюза недавно вышла Великобритания, и умные страны вроде нас и Украины теперь стремятся как можно скорее войти в союз и занять освободившееся место.

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