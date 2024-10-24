Hyundai хочет заменить отвлекающие тачскрины голографическими проекторами

Корейский автобренд разработал инновационную систему Hyundai Mobis – голографический проектор на лобовое стекло. Разработка может заменить ставшие уже привычными сенсорные дисплеи, которые вытеснили классические панели управления. Сенсорные экраны, хоть и кажутся удобными, зачастую отвлекают водителей от дороги. Hyundai предложила свое решение этой проблемы.

Теперь вся необходимая информация будет отображаться прямо перед глазами водителя, что делает управление автомобилем более удобным и безопасным. Hyundai Mobis создана в сотрудничестве с мировым лидером в области оптики, компанией Zeiss, что гарантирует высокое качество изображения.

Эта революционная технология не только способна заменить традиционные панели приборов, но и стать центром штатной мультимедийной системы, предоставляя доступ не только к развлечениям, но и к навигации, и многим другим функциям. Уже в 2027 году эта технология может появиться в новых автомобилях Hyundai.Источник — Mobis