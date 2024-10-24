 

ChatGPT интегрирован в Siri на iOS 18.2 для россиян

24.10.2024, 12:00, Разное
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Корпорация Apple выпустила первую бета-версию iOS 18.2 для разработчиков, интегрировав в Siri чат-бот ChatGPT. Эта функция также доступна для пользователей из России, но с ограничениями: голосовые запросы на русском языке пока не поддерживаются.

Для взаимодействия с ChatGPT в РФ пользователи могут прибегнуть к обходному пути. В приложении “Заметки” необходимо открыть специальное меню редактирования текста и нажать на значок Apple Intelligence. В нижней части меню появится кнопка “Compose”, перенаправляющая к чат-боту ChatGPT. Запросы можно вводить на русском языке, и ChatGPT будет их обрабатывать.

Инструмент способен генерировать тексты, редактировать существующие и создавать изображения. Авторизация в аккаунте OpenAI для использования чат-бота не требуется, но необходима для сохранения запросов. Доступ к ChatGPT не ограничен за пределами РФ, однако зарубежный IP-адрес нужен только для авторизации.

Ожидается, что в будущем Apple добавит полную поддержку русского языка в Apple Intelligence, но сроки этого пока не известны.


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