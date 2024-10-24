Samsung выбрал Snapdragon 8 Elite для линейки Galaxy S25

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S25 будут оснащены мощным чипом Snapdragon 8 Elite, согласно заявлению инсайдера Ice Universe на 9to5Google. Изначально предполагалось, что базовые модели получат чипы Exynos или Dimensity, а старшая модель Ultra — решение Qualcomm.

Переход на Snapdragon 8 Elite означает значительный прирост производительности для линейки S25. Бенчмарки показывают, что чип может набирать более 3 миллионов баллов в AnTuTu, что вдвое больше, чем у iPhone 16 Pro Max.

В будущих сериях Galaxy S26 Qualcomm также станет основным поставщиком чипов, а Exynos вернется только в линейке S27 в начале 2027 года.

Сообщается, что модель S25 Ultra будет иметь рекордно узкие симметричные рамки, на 0,2 мм тоньше, чем у iPhone 16 Pro Max. Она также поддерживает спутниковую связь и быструю зарядку мощностью 45 Вт, что подтверждено сертификацией в Китае. Ожидается, что серия Galaxy S25 будет представлена в начале 2025 года.