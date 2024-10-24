Nvidia восстановила обновления драйверов для пользователей из России

Пользователи из РФ получили возможность скачивать обновления для драйверов видеокарт Nvidia. Пропали ограничения на загрузку файлов, и ручной поиск обновлений сейчас работает в обычном режиме.

Ранее россияне столкнулись с проблемой при попытке скачать обновления драйверов Nvidia. На странице загрузки ПО выдавалось предупреждение о запрете доступа, а запрос блокировался файерволом Edgecast. В 2022 году Nvidia прекратила работу в России.

На выставке CES 2025 компания представит три новые видеокарты: GeForce RTX 5070, 5080 и 5090 на архитектуре Blackwell. Согласно данным инсайдера Moore’s Law Is Dead, стоимость нового поколения видеокарт будет существенно выше, чем у предшественников. Точные цены пока неизвестны, но флагманская модель GeForce RTX 5090, как предполагается, обойдется в $1999-$2499 (около 190-240 тысяч рублей). Ранее эксперты прогнозировали рост акций Nvidia на 40%.