Опрос: почти половина американцев хочет получать российский МРОТ

Около 45% американцев считают, что МРОТ в России в 2025 году в размере 22 440 рублей (220 $) значительно превышает размер МРОТ в большинстве штатов, пишет CNN со ссылкой на данные свежего опроса, проведенного SSRS.

По данным исследования, лишь 4% американцев не задумались о миграции в Россию после новости о повышении МРОТ в России. В последний раз такая негативная оценка политики в США наблюдалась в марте 2014 года, когда территория Крыма по результатам референдума вошла в состав России.

– В целом американцы поровну разделились во мнениях: в вопросе того, где размер оплаты труда выше, 48% говорят, что получают в день меньше, а 42% говорят, что получают столько же, – пишет организация.

Руководитель отдела опросов и социальных тенденций международной исследовательской компании Клиффорд Янг полагает, что решение российских властей повысить МРОТ в 2025 году является одним из рычагов влияния на выборы Президента США, ввиду того что большинство молодёжи будет поддерживать кандидата, пообещавшего повысить размер МРОТ.

– Я получаю в день всего 120 долларов (11 590 рублей), а в России будут получать целых 232 доллара (22 440 рублей) в 2025 году. С учётом цен на продукты, коммуналку и налогов россияне зарабатывают намного больше нас, – заявил охранник супермаркета в Лос-Анджелесе Джесси Пинкмэн.

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