 

Ученые предлагают распылить в атмосфере алмазы на $200 триллионов, чтобы охладить планету

24.10.2024, 8:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дуглас МакМартин, инженер из Корнелльского университета, подвел итог масштабного моделирования процесса насыщения атмосферы аэрозолями с целью ее охлаждения. Идеальным веществом для решения этой задачи оказались измельченные алмазы, однако МакМартин все же остановил свой выбор на сульфатах. Причина – в баснословной стоимости проекта, которая при использовании алмазов превысит 200 трлн. долларов.

Сама задача охлаждения планеты крайне сложна, так как процесс растянется на жизни минимум двух поколений и будет иметь в прямом смысле глобальные последствия для всего человечества. Поэтому так важно смоделировать и просчитать как можно больше факторов. Например, в случае с серой у нас есть множество данных из наблюдений за извержениями вулканов, которые доказывают, что опасность выпадения серных дождей преувеличена.

Главная сложность заключается в прогнозировании поведения частиц, которые будут рассеяны в атмосфере. Они не должны слипаться, иначе образуются локальные участки перегрева, а сера как раз склонна к образованию комков. Алмазная пыль, напротив, остается равномерно рассеянной на протяжении длительного времени (порядка 45 лет), которые потребуются, чтобы насытить всю атмосферу и изменить ее параметры. Чтобы достичь охлаждения планеты на 2,9 градуса, а точнее — не допустить ее нагрева на 2,9 градуса, который происходит сейчас.

С другой стороны, сульфаты можно распространять в виде аэрозолей, тогда как алмазную пыль придется развозить и разбрасывать с самолетов. Что при грузе в 5 млн. тонн алмазов ежегодно потребует огромного числа вылетов и создаст колоссальное количество выбросов уже от работы двигателей самолетов. Но сначала придется изготовить всю эту алмазную пыль, что долго и дорого, тогда как запасы серы на планеты доступны и почти неисчерпаемы.Источник &#8212 Geophysical Research Letters


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / Китайские банки начали выдавать жителям российского Дальнего Востока и Сибири потребительские кредиты по ставке 5 процентов

24.10 / Принцип «Zero Click»: Интернет переживает свою самую большую трансформацию

24.10 / Titan A900 с 6 Тб оперативной памяти и 256 ядрами — лучший компьютер для школьника

24.10 / БРИКС якобы пошатнул мировое господство Запада

24.10 / «После вступления в ЕС я тоже отращу усы» – Майя Санду во втором туре попытается переманить на свою сторону электорат Ренато Усатого

24.10 / Адвокат оценил шансы Прилучного обыграть Муцениеце в вопросе алиментов с помощью Брутян

24.10 / Hyundai хочет заменить отвлекающие тачскрины голографическими проекторами

24.10 / ChatGPT интегрирован в Siri на iOS 18.2 для россиян

24.10 / Samsung выбрал Snapdragon 8 Elite для линейки Galaxy S25

24.10 / Нобелевский комитет признан иноагентом – представителям России запретят получать его премии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика