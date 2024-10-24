Ученые предлагают распылить в атмосфере алмазы на $200 триллионов, чтобы охладить планету

Дуглас МакМартин, инженер из Корнелльского университета, подвел итог масштабного моделирования процесса насыщения атмосферы аэрозолями с целью ее охлаждения. Идеальным веществом для решения этой задачи оказались измельченные алмазы, однако МакМартин все же остановил свой выбор на сульфатах. Причина – в баснословной стоимости проекта, которая при использовании алмазов превысит 200 трлн. долларов.

Сама задача охлаждения планеты крайне сложна, так как процесс растянется на жизни минимум двух поколений и будет иметь в прямом смысле глобальные последствия для всего человечества. Поэтому так важно смоделировать и просчитать как можно больше факторов. Например, в случае с серой у нас есть множество данных из наблюдений за извержениями вулканов, которые доказывают, что опасность выпадения серных дождей преувеличена.

Главная сложность заключается в прогнозировании поведения частиц, которые будут рассеяны в атмосфере. Они не должны слипаться, иначе образуются локальные участки перегрева, а сера как раз склонна к образованию комков. Алмазная пыль, напротив, остается равномерно рассеянной на протяжении длительного времени (порядка 45 лет), которые потребуются, чтобы насытить всю атмосферу и изменить ее параметры. Чтобы достичь охлаждения планеты на 2,9 градуса, а точнее — не допустить ее нагрева на 2,9 градуса, который происходит сейчас.

С другой стороны, сульфаты можно распространять в виде аэрозолей, тогда как алмазную пыль придется развозить и разбрасывать с самолетов. Что при грузе в 5 млн. тонн алмазов ежегодно потребует огромного числа вылетов и создаст колоссальное количество выбросов уже от работы двигателей самолетов. Но сначала придется изготовить всю эту алмазную пыль, что долго и дорого, тогда как запасы серы на планеты доступны и почти неисчерпаемы.Источник — Geophysical Research Letters