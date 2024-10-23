 

Мнение: Вред от СВО компенсируют электробусы!

23.10.2024, 23:10, Разное
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Задумался тут, кстати, по поводу невероятной гордости Собянина своими “Электробусами”, которые якобы “экономят” зловредные выбросы СО2 по 70 тонн в год, сберегая наш драгоценный климат на планете (это ведь такой фетиш всего нынешнего “климатобесия” – не надо, мол, выбрасывать углекислый газ в атмосферу, это ай-яй-яй, проклятая углекислота портит климат во всем мире, и надо всячески снижать этот “антропогенный фактор” всему человечеству).

«Этот экологичный транспорт появился в Москве в 2018 году. Один электробус сокращает выбросы СО2 на 60 тонн в год, таких машин сегодня уже более 1700», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Интересно, а на сколько УВЕЛИЧИВАЕТ выбросы этого самого СО2 каждый танк и бронетранспортер, вползающий в “зону СВО”? А зарева пожарищ? А каждый взлет бомбардировщика? Читал в материалах Гринпис, что он вообще требует всячески избегать любого открытого огня, как источника самых “неправильных” выбросов в атмосферу. Интересно было бы попросить Собянина посчитать, а сколько выбросов этого самого СО2 в атмосферу принесла вся СВО за свои почти уже 3 года длительности? И насколько компенсирует вред от СВО электробусизация Москвы – в плане вредных выбросов?

Источник: Размышления вольного социолога


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