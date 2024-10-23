В Коломне запустили производство станков для авиастроительной отрасли

На Коломенском станкостроительном предприятии, относящемся к холдингу «СТАН», который, в свою очередь, входит в госкорпорацию «Ростех», запущено серийное производство передовых портальных центров, имеющих ЧПУ. В России новинка аналогов на сегодняшний день не имеет.

Речь идет о станке марки СК6П200, для создания которого используются только отечественные материалы и комплектующие. Этот центр способен обрабатывать многие детали, необходимые при массовом производстве авиалайнеров.

СК6П200, который представляет собой портальный пятикоординатный фрезерный станок с модульной конструкцией, позволит изготавливать ряд крупногабаритных заготовок, среди которых фрагменты крыла с габаритными размерами вплоть до 25 метров. А с помощью обрабатывающих центров по установленной программе могут выполняться десятки различных операций.

Также уточняется, что новые станки семейства СК6П от специалистов «СТАН» отличаются возможностью пятиосевой обработки сложных изделий и выполненных из алюминиевых или титановых сплавов, из стали, а также многих неметаллов.

Конечно же, обрабатывающие центры станков имеют лазерную систему контроля состояния инструмента и высокоточные датчики, контролирующие реальные размеры деталей с функцией радиопередачи данных.

Стоит отметить, что станки линейки СК6П уже внедряются на производственных линиях Казанского авиационного завода им. Горбунова — несколько таких станков, имеющих подвижный вакуумный стол, способный выдерживать большую массу, уже работают на предприятии.Источник — Ростех