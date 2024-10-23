 

В Коломне запустили производство станков для авиастроительной отрасли

23.10.2024, 18:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На Коломенском станкостроительном предприятии, относящемся к холдингу «СТАН», который, в свою очередь, входит в госкорпорацию «Ростех», запущено серийное производство передовых портальных центров, имеющих ЧПУ. В России новинка аналогов на сегодняшний день не имеет.

Речь идет о станке марки СК6П200, для создания которого используются только отечественные материалы и комплектующие. Этот центр способен обрабатывать многие детали, необходимые при массовом производстве авиалайнеров.

СК6П200, который представляет собой портальный пятикоординатный фрезерный станок с модульной конструкцией, позволит изготавливать ряд крупногабаритных заготовок, среди которых фрагменты крыла с габаритными размерами вплоть до 25 метров. А с помощью обрабатывающих центров по установленной программе могут выполняться десятки различных операций.

Также уточняется, что новые станки семейства СК6П от специалистов «СТАН» отличаются возможностью пятиосевой обработки сложных изделий и выполненных из алюминиевых или титановых сплавов, из стали, а также многих неметаллов.

Конечно же, обрабатывающие центры станков имеют лазерную систему контроля состояния инструмента и высокоточные датчики, контролирующие реальные размеры деталей с функцией радиопередачи данных.

Стоит отметить, что станки линейки СК6П уже внедряются на производственных линиях Казанского авиационного завода им. Горбунова — несколько таких станков, имеющих подвижный вакуумный стол, способный выдерживать большую массу, уже работают на предприятии.Источник &#8212 Ростех


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / Мнение: Нейросети-агенты, ИИ-слушатели, или как закрыть все бордели в стране

23.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Красный флаг в Измайловке

23.10 / Пикси с локонами и завитками – главный тренд осени-зимы – 2024: модные прически и хитрости их укладки

23.10 / ЦИК Молдавии во втором туре посчитает поданные из-за границы голоса с коэффициентом х1,5

23.10 / Девушка сломала позвоночник и провисела вниз головой ради спасения iPhone

23.10 / Рупор кремлевской пропаганды: “Мальчики Ленина”

23.10 / 77-летний Бари Алибасов с нетерпением ждет пополнение в семье

23.10 / Кардиолог Золотарева: Недостаток сна является угрозой для сердца и сосудов

23.10 / Zotac выпустила эксклюзивную видеокарту GeForce RTX 4070 Super Venom

23.10 / Россиян, позволяющих детям спать с игрушечными животными, лишат родительских прав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика