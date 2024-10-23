Кардиолог Золотарева: Недостаток сна является угрозой для сердца и сосудов

Недостаток сна оказывает пагубное воздействие на сердечно-сосудистую систему, повышая риск заболеваний сердца. В результате гормонального дисбаланса нарушается выработка грелина и лептина, что провоцирует метаболический синдром и проблемы с обменом глюкозы. Об этом пояснила врач-кардиолог Наталия Золотарева.

Кроме того, недосып может быть связан с сонным апноэ, приводящим к остановкам дыхания во время сна. Это провоцирует выброс адреналина, вызывающий пробуждение. Прерывистый и некачественный сон, сопровождающийся увеличением уровня адреналина, повышает риск артериальной гипертензии, инфарктов, инсультов и мерцательной аритмии.

Для поддержания хорошего качества сна рекомендуется соблюдать правила гигиены. В частности, следует избегать алкоголя и кофеина перед сном, отказаться от просмотра новостей и ограничить использование гаджетов за два часа до него. Последний прием пищи должен быть завершен минимум за два часа до сна.