В сеть просочились секреты iPhone 17 Slim: одна камера и базовый чип

В сети появились первые подробности о новом iPhone 17 Slim, который будет отличаться тонким корпусом. Портал GSMArena ссылается на информацию от известного аналитика Джеффа Пу из Haitong International.

По данным источника, iPhone 17 Slim, возможно, получит название iPhone 17 Air и будет оснащен чипом A19. В то же время флагманские модели iPhone 17 Pro и Pro Max будут работать на процессоре Apple A19 Pro и иметь 8 ГБ оперативной памяти. Это позволит новым смартфонам поддерживать систему искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Что касается камеры, то iPhone 17 Slim будет укомплектован одной тыльной камерой на 48 Мп и фронтальной камерой с разрешением 24 Мп. Также в характеристиках ожидается 6,6-дюймовый дисплей, сканер Face ID, алюминиевая рамка и совершенно новый дизайн. Этот смартфон, вероятно, заменит модели iPhone Plus.

Джефф Пу также отметил, что iPhone 17 Pro и Pro Max будут оснащены дисплеями размером 6,3 и 6,9 дюймов соответственно, процессором Apple A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти. Эти модели получат телеобъектив с разрешением 48 Мп и фронтальную камеру на 24 Мп. Кроме того, iPhone 17 Pro Max будет иметь более узкий вырез Dynamic Island благодаря обновленной системе распознавания лиц.