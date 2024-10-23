 

В сеть просочились секреты iPhone 17 Slim: одна камера и базовый чип

23.10.2024, 14:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В сети появились первые подробности о новом iPhone 17 Slim, который будет отличаться тонким корпусом. Портал GSMArena ссылается на информацию от известного аналитика Джеффа Пу из Haitong International.

По данным источника, iPhone 17 Slim, возможно, получит название iPhone 17 Air и будет оснащен чипом A19. В то же время флагманские модели iPhone 17 Pro и Pro Max будут работать на процессоре Apple A19 Pro и иметь 8 ГБ оперативной памяти. Это позволит новым смартфонам поддерживать систему искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Что касается камеры, то iPhone 17 Slim будет укомплектован одной тыльной камерой на 48 Мп и фронтальной камерой с разрешением 24 Мп. Также в характеристиках ожидается 6,6-дюймовый дисплей, сканер Face ID, алюминиевая рамка и совершенно новый дизайн. Этот смартфон, вероятно, заменит модели iPhone Plus.

Джефф Пу также отметил, что iPhone 17 Pro и Pro Max будут оснащены дисплеями размером 6,3 и 6,9 дюймов соответственно, процессором Apple A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти. Эти модели получат телеобъектив с разрешением 48 Мп и фронтальную камеру на 24 Мп. Кроме того, iPhone 17 Pro Max будет иметь более узкий вырез Dynamic Island благодаря обновленной системе распознавания лиц.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / В Польше тело выпало из катафалка на дорогу во время транспортировки

23.10 / Мнение: Нейросети-агенты, ИИ-слушатели, или как закрыть все бордели в стране

23.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Красный флаг в Измайловке

23.10 / Пикси с локонами и завитками – главный тренд осени-зимы – 2024: модные прически и хитрости их укладки

23.10 / ЦИК Молдавии во втором туре посчитает поданные из-за границы голоса с коэффициентом х1,5

23.10 / Девушка сломала позвоночник и провисела вниз головой ради спасения iPhone

23.10 / Рупор кремлевской пропаганды: “Мальчики Ленина”

23.10 / 77-летний Бари Алибасов с нетерпением ждет пополнение в семье

23.10 / В Коломне запустили производство станков для авиастроительной отрасли

23.10 / Кардиолог Золотарева: Недостаток сна является угрозой для сердца и сосудов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика