Роскачество: включенная камера или микрофон являются признаками взлома смартфона

Эксперты по кибербезопасности из Роскачества предупредили о потенциальной угрозе, которую представляют шпионские программы для смартфонов. Они способны отслеживать действия пользователей, фотографируя экран во время работы с банковскими приложениями, включать микрофон и записывать разговоры. Эксперты отметили сложность обнаружения таких вредоносных программ даже для специалистов.

Установить шпионскую программу можно как удаленно с помощью мошеннических техник, так и при прямом доступе к устройству. Часто пользователи неосознанно устанавливают подобное ПО на смартфоны, загружая малоизвестные приложения с сомнительными функциями.

Стандартные защитные механизмы и бесплатные антивирусы не всегда эффективно справляются со шпионскими программами, поэтому следует обращать внимание на косвенные признаки: подозрительную активность, такие как ложные уведомления, посторонний шум во время разговоров, самопроизвольное включение микрофона или камеры. Эти программы потребляют трафик, отправляя данные хакерам, что сказывается на производительности смартфона.

Эксперты предупреждают, что шпионское ПО может записывать разговоры и сохранять историю посещений. Неожиданно появившиеся скриншоты или видео в галерее могут служить сигналом взлома.

Для обнаружения и удаления шпионской программы на Android можно использовать антивирус, настройки смартфона, сбросить устройство до заводских параметров. После этого рекомендуется сменить пароли всех учетных записей, переустановить приложения и установить надежный антивирус.