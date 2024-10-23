«Иван мог бы вступить в ХАМАС или Хезболлу» – на «Первом канале» пояснили причину переноса премьеры проекта Ивана Урганта «Еврейская тетрадь»

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст сообщил, что известный телеведущий Иван Ургант, вопреки положительным слухам, сможет вернуться в эфир федерального СМИ не ранее 2026 года.

По словам менеджера, руководство канала даже рассматривало возможность пригласить артиста уже в этом телесезоне с его авторским проектом «Еврейская тетрадь», повествующем о жизни израильтян, имеющих также российское гражданство и известных на территории РФ.

– Ваня уже снял три очень добротные передачи, самостоятельно, без вмешательства Владимира Владимировича Познера. Я сразу же показал его беседу с Семёном Слепаковым одному знакомому, – рассказывает Эрнст. – Он сказал, что ему очень понравилось, но государство Израиль в последнее время ведёт себя неоднозначно и сложно сказать, как оценят такое творчество россияне, например, в той же Махачкале. В общем, решили пока возвращение Ивана отложить.

Из зала у Эрнста поинтересовались, есть ли возможность увидеть Ивана Урганта на «Первом канале» уже весной грядущего года.

– Иван мог бы вступить в ХАМАС или Хезболлу, или снять фильм об их руководстве. Так процесс пошёл бы значительно быстрее, – резюмировал гендиректор.

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