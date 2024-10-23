“Дикий робот” – что известно об одном из главных претендентов на “Оскар-2025”

Все это создает предпосылки для его оскаровской номинации в 2025 году. Давайте подробнее разберем, что представляет собой этот мультфильм и почему его стоит увидеть.

Сюжетная линия

Главный герой — робот Роззум-7134, или просто Роз, который оказывается выброшенным на необитаемый остров в результате шторма. Его задача — найти клиента и обеспечить его удовлетворение, но на острове нет людей. В поисках своего назначения Роз сталкивается с местными животными и быстро осваивает их язык. Вскоре он находит гусенка-сироту, которому решает стать заменой матери. Вместе с хитрым лисом Финком, который сначала собирался съесть гусенка, Роз начинает заботиться о маленьком создании, обучая его навыкам выживания.

Создатели и вдохновение

Фильм основан на одноименном романе Питера Брауна, который также известен своими детскими книгами с иллюстрациями. Крис Сандерс выступает как режиссер и сценарист, имея за плечами три оскаровские номинации за свои предыдущие работы. «Дикий робот» стал последним проектом DreamWorks Animation, полностью созданным в их кампусе, поскольку будущие анимационные фильмы будут разрабатываться с привлечением сторонних студий.

Визуальный стиль и персонажи

Хотя сюжет «Дикого робота» может показаться предсказуемым для опытного зрителя, это недостаток компенсируется трогательными персонажами и впечатляющим актерским составом. Лупита Нионго и Педро Паскаль прекрасно озвучивают главных героев, придавая им уникальность и глубину. Второстепенные персонажи также не остаются в тени: от недовольного бобра до грозного сокола — каждый из них добавляет шарма фильму.

Визуальный стиль “Дикого робота” заслуживает отдельного внимания. Он сочетает трехмерные персонажи с размытыми 2D-фонами, что создает необычное эстетическое восприятие. Сандерс и его команда черпали вдохновение из классических диснеевских мультфильмов и работ Хаяо Миядзаки, что придает фильму свежесть и оригинальность.

Оценки критиков и зрителей

Критики отмечают, что несмотря на некоторую банальность сюжета, “Дикий робот” выделяется благодаря своим персонажам и визуальному стилю. Многие рецензенты предсказывают ему высокие шансы на получение оскаровской номинации, учитывая его эмоциональную глубину и креативный подход к анимации.