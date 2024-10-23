 

“Дикий робот” – что известно об одном из главных претендентов на “Оскар-2025”

23.10.2024, 13:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Все это создает предпосылки для его оскаровской номинации в 2025 году. Давайте подробнее разберем, что представляет собой этот мультфильм и почему его стоит увидеть.

Сюжетная линия

Главный герой — робот Роззум-7134, или просто Роз, который оказывается выброшенным на необитаемый остров в результате шторма. Его задача — найти клиента и обеспечить его удовлетворение, но на острове нет людей. В поисках своего назначения Роз сталкивается с местными животными и быстро осваивает их язык. Вскоре он находит гусенка-сироту, которому решает стать заменой матери. Вместе с хитрым лисом Финком, который сначала собирался съесть гусенка, Роз начинает заботиться о маленьком создании, обучая его навыкам выживания.

Создатели и вдохновение

Фильм основан на одноименном романе Питера Брауна, который также известен своими детскими книгами с иллюстрациями. Крис Сандерс выступает как режиссер и сценарист, имея за плечами три оскаровские номинации за свои предыдущие работы. «Дикий робот» стал последним проектом DreamWorks Animation, полностью созданным в их кампусе, поскольку будущие анимационные фильмы будут разрабатываться с привлечением сторонних студий.

Визуальный стиль и персонажи

Хотя сюжет «Дикого робота» может показаться предсказуемым для опытного зрителя, это недостаток компенсируется трогательными персонажами и впечатляющим актерским составом. Лупита Нионго и Педро Паскаль прекрасно озвучивают главных героев, придавая им уникальность и глубину. Второстепенные персонажи также не остаются в тени: от недовольного бобра до грозного сокола — каждый из них добавляет шарма фильму.

Визуальный стиль “Дикого робота” заслуживает отдельного внимания. Он сочетает трехмерные персонажи с размытыми 2D-фонами, что создает необычное эстетическое восприятие. Сандерс и его команда черпали вдохновение из классических диснеевских мультфильмов и работ Хаяо Миядзаки, что придает фильму свежесть и оригинальность.

Оценки критиков и зрителей

Критики отмечают, что несмотря на некоторую банальность сюжета, “Дикий робот” выделяется благодаря своим персонажам и визуальному стилю. Многие рецензенты предсказывают ему высокие шансы на получение оскаровской номинации, учитывая его эмоциональную глубину и креативный подход к анимации.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / Пикси с локонами и завитками – главный тренд осени-зимы – 2024: модные прически и хитрости их укладки

23.10 / ЦИК Молдавии во втором туре посчитает поданные из-за границы голоса с коэффициентом х1,5

23.10 / Девушка сломала позвоночник и провисела вниз головой ради спасения iPhone

23.10 / Рупор кремлевской пропаганды: “Мальчики Ленина”

23.10 / 77-летний Бари Алибасов с нетерпением ждет пополнение в семье

23.10 / В Коломне запустили производство станков для авиастроительной отрасли

23.10 / Кардиолог Золотарева: Недостаток сна является угрозой для сердца и сосудов

23.10 / Zotac выпустила эксклюзивную видеокарту GeForce RTX 4070 Super Venom

23.10 / Россиян, позволяющих детям спать с игрушечными животными, лишат родительских прав

23.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Флаги в Селидово

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика