Маск высмеял требования властей США к SpaceX

Власти США потребовали от SpaceX провести исследования перед запуском ракеты Starship, чтобы оценить риск ее падения на акул и китов в океане. Об этом пояснил основатель компании Илон Маск во время митинга в поддержку Дональда Трампа, кандидата на пост президента от Республиканской партии.

По словам Маска, исследования показали, что для акул опасности нет, однако сам процесс проверки показался ему «комедийным». После этого власти обратили внимание на китов.

«Если ракета попадет в кита, это, вероятно, было предначертано. Такая вероятность настолько мала, что это напоминает сюжет “Пункта назначения: китовая версия”. Это судьба», — с юмором прокомментировал Маск.